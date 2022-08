Tips & Tricks pentru a avea intotdeauna grija de dispozitivul tau! Care sunt cele mai importante accesorii pe care trebuie sa le cumperi pentru telefonul tau mobil?

Telefonul mobil este dispozitivul cel mai utilizat la nivel global, fiind un instrument de real ajutor in viata cotidiana. Totusi, intrucat acesta se afla cu tine zi si noapte, este necesar sa stii cum sa il protejezi, astfel incat sa te poti bucura de el cat mai mult timp. Pe langa siguranta, confortul ocupa un loc destul de important in ceea ce priveste alegerea accesoriilor potrivite pentru echipamentul tau, astfel ca este necesar sa tii neaparat cont de aceste criterii atunci cand le achizitionezi.

Top 3 accesorii importante pe care trebuie sa le detii pentru mobilul tau!

1. Folia de protectie

Telefonul tau este dispozitivul pe care il folosesti ore bune pe parcursul unei zile, astfel ca acesta se afla alaturi de tine la serviciu, la joggingul din parc, la aniversarile alaturi de prieteni etc. De aceea, este necesar sa optezi atat pentru un telefon rezistent la socuri, cat si pentru o folie de protectie pentru ecran. Poti accesa site-ul Altex.ro, unde gasesti atat cele mai performante telefoane, cat si cele mai calitative folii de protectie, astfel incat echipamentul tau sa se afle in siguranta deplina. Exista pe piata o multitudine de modele pentru care poti opta, insa tu poti alege in functie de preferentele tale si de rezistenta telefonului tau. Daca nu te deranjeaza ca telefonul tau pare mai greu si mai mare, poti alege o folie de sticla securizata, care ii ofera acestuia o protectie suplimentara. De asemenea, aceasta este perfecta pentru persoanele care lucreaza in domenii mai riscante, unde posibilitatea de a zgaria sau sparge telefonul, este una destul de mare.

2. Husa de protectie

Ca si in cazul unei folii, husa iti protejeaza telefonul de eventualele zgarieturi sau lovituri, astfel ca este recomandat sa utilizezi un astfel de accesoriu pentru moblilul tau. Datorita faptului ca exista numeroase modele pentru care poti opta, exista si riscul de a alege o husa nepotrivita. Daca iti doresti si confort pe langa siguranta, achizitioneaza o husa din silicon, care este extrem de flexibila. Aceasta se potriveste perfect in mana ta, nelasand telefonul sa alunece. De asemenea, poti alege o husa tip carte, in cazul in care vrei sa ii oferi ecranului tau un plus de protectie. Daca ai incredere ca spatele telefonului tau este rezistent, sau iti place prea mult cum arata si nu vrei sa il acoperi, opteaza pentru un bumper pentru dispozitivul tau. Acesta va proteja marginile echipamentului tau, astfel incat acesta sa arate intotdeauna ca nou.

3. Suport auto

De cate ori ti-a sunat telefonul in timp ce conduceai si nu ai putut raspunde pentru ca acesta se afla in buzunar? Ti s-a intamplat sa ai nevoie de GPS, dar telefonul sa iti tot alunce de pe bord? Daca te-ai regasit in stuatiile descrie anterior, inseamna ca un suport auto te scapa din incurcatura. Cu ajutorul acestuia, poti avea telefonul alaturi de tine in permanenta, avand acces la cele mai importante functii ale acestuia. Poti alege un suport cu sistem de prindere in ventilatie, sau poti opta pentru un suport care se lipeste direct pe parbriz sau pe bord. Daca iti conectezi si o pereche de casti wireless, poti raspunde la telefon in timp ce esti la volan, poti auzi cu atentie toate indicatiile GPS-ului, sau poti asculta muzica ta preferata.

Asadar, daca iti doresti sa ii oferi telefonului tau protectia cuvenita, opteaza pentru accesorii calitative, care sa iti vina in ajutor exact atunci cand ai nevoie. Nu uita sa achizitionezi o folie rezistenta, o husa calitativa, pe placul tau, si un suport auto pentru a-ti putea tine dispozitivul cat mai aproape.

Sursa foto: Pexels.com