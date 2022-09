SpaceX, Apple, dar și fosta președintă a Republicii Estonia vor fi prezenți la București

The Parliamentarian – Private Sector Forum reunește la București experți globali în tehnologie și parlamentari de pe întreg mapamondul

Având ca temă generală “Bridging the digital divide – a global agenda for the future” (Reducerea decalajului digital – o agendă globală pentru viitor), forumul își propune să creeze o conexiune strategică între factorii de decizie politică și reprezentanții sectorului privat cu interes în zona tech. Obiectivul principal al evenimentului îl reprezintă consolidarea cooperării între parlamentari și mediul de business, pentru a genera oportunități de dezvoltare economică și soluții aplicate pentru digitalizare.

Despre cum se traduc schimbările viitorului în mediul de business vor vorbi David Goldman – Satellite Policy Director în cadrul SpaceX, Peter Thompson – Head of Education Strategic Engagement Apple, Scott Petty din cadrul Vodafone Technology, Patrick Schraut, Head of Cybersecurity NTT DATA EMEAL, alături de alți cunoscuți experți și lideri în digitalizare.

Dintre invitații internaționali din sectorul public, vor urca pe scena evenimentului Kersti Kaljulaid, fosta președintă a Republicii Estonia, Houlin Zhao, actualul Secretar General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Duarte Pacheco, președintele Uniunii Interparlamentare, Amandeep Gill, reprezentantul Secretarului General ONU în domeniul tehnologiei, Pascal Steichen, director al Cyber Security for Europe, dar și viitorul Secretar General al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Sunt peste 13 țări care vor fi reprezentate prin parlamentari, ambasadori și oficiali ai corpului diplomatic. Printre acestea – S.U.A., Japonia, Coreea de Sud, Spania, Portugalia, Siria, Pakistan.

Li se vor alătura oficiali guvernamentali români la nivel înalt, ministrul Cercetării Inovării si Digitalizării, Sebastian Burduja, Dan Cîmpean, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Sabin Sărmaș, președintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaților, comisie care a și inițiat acest proiect.

Evenimentul va avea structura unor discuții în panel, fiind împărțite pe temele:

Bridging the connectivity gap;

Digital Literacy;

Sharing visions and debates;

Cyber security & resilience

“Trăim vremuri în care cooperarea și dialogul sunt mai importante ca niciodată. The Parliamentarian – Private Sector Forum este un eveniment unic, nu doar pentru România. Este primul forum public – privat internațional care reunește parlamentari de la nivel global, lideri ai unor companii tehnologice renumite pe plan internațional și experți în digitalizare. Viitorul aparține celor care înțeleg că împreună suntem mai buni și mai puternici. Este un eveniment cu utilitate pentru companiile tech, dar și o oportunitate pentru întreg mediul privat de a fi partener de dialog și de a contribui activ la conturarea politicilor la nivel global. Suntem la prima ediție, dar cu siguranță va rămâne un eveniment de referință în industrie, pe care ne dorim să îl continuăm.“, a declarat Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei IT&C, comisie care a și inițiat acest proiect.

The Parliamentarian – Private Sector Forum este organizat sub egida Parlamentului României și a Comisiei IT&C din Camera Deputaților, pe marginea Conferinței Plenipotențiare a UIT (PP-22), pe care România o va găzdui în perioada 26 septembrie – 14 octombrie.

PP-22 este cel mai important eveniment al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), agenția specializată pentru tehnologiile informației și comunicațiilor din cadrul ONU. Sabin Sărmaș este Președintele desemnat al conferinței.