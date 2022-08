Extasy devine aplicația oficială de experiențe a festivalului Untold

Extasy, platforma cu cele mai multe experiențe pentru timp liber din România (peste 1.000), a fost desemnată platforma oficială de experiențe a celui mai mare festival de muzică din România, Untold, care se desfășoară, anul acesta, între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca.

Cu ocazia Festivalului, utilizatorii Extasy pot beneficia de experiențe unice, atât în legătură cu ecosistemul Untold, cât și cu toate tipurile de experiențe disponibile în aplicație.

Spre exemplu, cei care cumpără bilete la Untold online, cu cardul, direct din aplicație, le pot plăti în rate, și după încheierea festivalului. Această opțiune este adresată exclusiv utilizatorilor aplicației, nefiind altfel disponibilă. Biletele pot fi achitate în 4 rate lunare, la o distanță de 30 de zile fiecare.

Cei care achiziționează un abonament la ediția din acest an a Untold și îl plătesc integral vor primi înapoi 250 de lei în aplicație, ce pot fi folosiți pentru achiziția de noi experiențe.

De asemenea, cei care aleg să acceseze anumite experiențe pe timpul, sau după festival, și au brățara Untold cu care pot dovedi participarea la eveniment, vor primi înapoi 50 de lei în aplicație, pe care îi pot folosi pentru accesarea experiențelor viitoare.

Utilizatorii pot alege din peste 1.000 de experiențe pentru timp liber, pentru toate vârstele, listate în 19 categorii, astfel încât să poată fi vizualizate foarte rapid, în funcție de preferințele utilizatorilor, iar procesul de navigare în aplicație să fie facil.

Utilizatorii platformei au de ales între drumeții, tururi de orașe, salturi cu parașuta, plimbări cu avionul și cu elicopterul, excursii off-road, pachete SPA, masaj, city break-uri, evenimente tematice, concerte, pilotaj sportiv, plimbări cu bicicleta în cadru organizat, vizite la castele din România, karting, escape room-uri, tabere de supraviețuire, tabere militare, degustări de vinuri și de brânzeturi, festivaluri de teatru, plimbări cu balonul, ședințe de cățărare, airsoft, tir cu arma, paintball, experiențe VR, lasertag etc.

În continuarea demersului de a pune România pe harta destinațiilor turistice, Extasy și Untold au adus împreună cele mai importante obiective turistice din România disponibile în aplicație, sub titulatura „România All Inclusive”, ce pot fi accesate pe site-ul festivalului aici: untold.com/rai, dând posibilitatea explorării României din postura de turist. Astfel, cei peste 85.000 de participanți (din peste 120 de țări) în fiecare zi de festival, așteptați la ediția din acest an a Untold, au acum posibilitatea de a cunoaște mai bine România.

„Când am pus bazele aplicației Extasy, unul din motive a fost și promovarea experiențelor care să pună în valoare țara în fața turiștilor. Prin proiectul „România All Inclusive” aplicația va oferi posibilitatea atât celor din țară, dar mai ales celor care ne vizitează, să descopere experiențe unice, reprezentative pentru România. Ne-am gândit și la diversitate, de aceea experiențele fac parte din mai multe categorii pentru că, indiferent de pasiuni sau personalitate, să poți încerca una din ele”, spune Bogdan Buta, fondatorul Untold și Extasy App.

Experiențele pot fi achiziționate pentru uz personal, dar și pentru a fi oferite cadou. Începând cu acest an, utilizatorii aplicației au posibilitatea achiziției de carduri cadou, pe care le pot dărui apropiaților doritori de experiențe inedite pentru timp liber.