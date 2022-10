CP Thoughtworks: „România a devenit un exportator major de software

România a devenit un exportator major de software și se va alinia tendințelor globale de trecere către green tech, potrivit reprezentanților Thoughtworks România (NASDAQ: TWKS), o companie globală de consultanţă în tehnologie care integrează strategie, design şi inginerie pentru a stimula inovaţia digitală.

„Tot mai multe companii caută soluții și iau în calcul strategii prin care se angajează să fie neutre sau negative din punct de vedere al emisiilor de carbon, pe măsură ce guvernele și alte organizații din industrie lucrează la nivel global pentru a soluționa urgent criza emisiilor de carbon. Companiile din România nu fac excepție, mai ales că am devenit un mare exportator de software și ne dorim să ne aliniem tendințelor globale”, declară Șerban Țîr, Managing Director Thoughtworks România.

Industria IT din România se bucură de una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrală și de Est. Începând cu 2020, piața locală IT&C a fost estimată la 6,4 miliarde de dolari. Potrivit unui studiu al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), exporturile IT reprezintă 85% din această valoare (5,5 miliarde dolari). Aproape jumătate din veniturile totale (2,9 miliarde de dolari) provin de la companii mari cu peste 250 de angajați, urmate de companiile mici (sub 50 de angajați) care contribuie cu 2,2 miliarde de dolari și companiile mijlocii (50-249 de angajați) care aduc 1,3 miliarde de dolari.

Astăzi, România este una dintre țările lider din regiune în ceea ce privește ITO, SSC și BPO. Marile companii globale au deschis centre în România pentru cercetare și dezvoltare, servicii de afaceri, logistică, dezvoltare software la comandă etc.

Deci, având o prezență internațională masivă pe piața locală, este firesc ca piața IT din România să se alinieze mișcării green tech.

Tehnologia este într-un proces constant de dezvoltare, iar aplicațiile moderne sunt aproape întotdeauna implementate în cloud. Creșterea exponențială a serviciilor bazate pe cloud a dus la extinderea rapidă a centrelor de date consumatoare de energie. Astăzi, centrele de date consumă aproximativ 1% din energia electrică globală, iar estimările arată că, până în 2025, ar putea consuma până la 1/5 din totalul sursei de energie al planetei, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie .

Sustenabilitatea și responsabilitatea sunt valorile intrinseci ale companiei încă de la înființare, prin urmare Thoughtworks are în portofoliu toate instrumentele necesare pentru trecerea către green tech.

Cum unul dintre obiectivele principale ale Thoughtworks este sprijinirea afacerilor în tranziția către green tech, compania a co-fondat, împreună cu alți jucători importanți din industria tehnologiei, organizația non-guvernamentală Green Software Foundation , a cărei misiune este de a crea un ecosistem de încredere bazat pe oameni, standarde, instrumente și cele mai bune practici pentru a dezvolta tehnologie și software durabil.

În plus, Thoughtworks are în portofoliul său soluții de tip open source Cloud Carbon Footprint, care oferă companiilor instrumente de măsurare a efectelor utilizării infrastructurii lor de tip cloud. Astfel, sustenabilitatea este încorporată în strategia cloud pentru a reduce semnificativ impactul asupra mediului, dar în același timp și pentru a reduce costurile pentru organizații.

„Sustenabilitatea și tehnologia informației converg pentru a răspunde nevoilor organizaționale și de afaceri emergente. Thoughtworks înțelege acest aspect al industriei și îl face parte din cultura noastră de excelență în tehnologie. Făcând acest lucru, ne îmbunătățim value proposition-ul pentru clienți și parteneri și în mod responsabil ducem la îndeplinire rolul nostru în una dintre cele mai mari provocări ale timpurilor noastre”, spune Daniel Fratte, Software Engineer and Green Tech Advocate, Thoughtworks Europe.

Trecerea către green tech la nivel global va aduce schimbări pozitive majore mediului înconjurător, și în același timp, va contribui la creșterea afacerilor și organizațiilor. Cele mai active țări în tranziția către green tech și în care Thoughtworks este prezentă sunt Finlanda, Spania, Marea Britanie, Olanda și Germania.

Potrivit datelor Reportlinker, piața globală a centrelor de date green va crește, cel mai probabil, la peste 58 miliarde dolari în 2022, o majorare de peste 19% față de anul trecut, când a înregistrat o valoarea de 48,63 miliarde de dolari. Estimările indică pentru anul 2026 un avans major al pieței globale, care este de așteptat să ajungă la o valoare totală de 120,26 miliarde de dolari.

