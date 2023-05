Cine sunt cei 24 de experți români aflați în centrele puternice de inovare ale lumii ce vor sprijini în mod voluntar Guvernul României prin recomandări strategice

Sebastian Burduja, Ministrul liberal din domeniul cercetării și tehnologiei, a anunțat numele celor 24 de experți români aflați în centrele puternice de inovare ale lumii. Experții vor face parte dintr-un Consiliul Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie. Ministrul i-a numit drept unii dintre cei mai titrați români în domeniile viitorului. Provocarea acestora este să transforme România într-o țară competitivă. Guvernul va ține cont de recomandările acestora care vor fi ”bazate pe analiza tendințelor globale și a celor mai bune practici internaționale, astfel încât să construim împreună România Viitorului.”

Iată care sunt membri Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie:



Prof. Lucian Radu Chirieac – Universitatea de Medicina Harvard;

Dl. Radu Cautis – Medical Technology Venture Partners;

Dr. Ioana Cozmuța – fondatoare și directoare executivă a G-SPACE Inc;

Prof. Mihai Cucuringu – Institutul de Matematică din cadrul Universității Oxford;

Dr. Ștefan Dascălu – cercetător în imunologie la Univ. Oxford;

Dna. Oana Geambașu – Harvard T. H. Chan School of Public Health;

Dl. George Haber – antreprenor în serie, expert în vânzări și strateg commercial;

Amb. Sorin Dumitru Ducaru – directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (SatCen);

Dl. Ioan Iacob – fondator și director executive la FLOWX.AI;

Dl. Andrei Ilie – coordonator echipe de știința datelor la Bolt România și doctorand în informatică la Universitatea din București;

Dr. Mircea Iliescu – profesor afiliat al Universității Cambridge și al Universității de Medicină și Farmacie Craiova în domeniul geneticii umane;

Prof. Adrian Mihai Ionescu – profesor titular la EPFL, Elveția și director al Laboratorului de Dispozitive Nanoelectronice;

Dl. Mihai Lehene – președintele Romanian United Fund;

Dna. Elena-Sorina Lupu – doctorandă la California Institute of Technology (Caltech) și afiliată Keck Institute of Space Sciences;

Dna. Elif Memet – masterandă în politici publice și administrarea afacerilor la Harvard Kennedy School și la Harvard Business School;

Dna. Sevda Memet – medic, absolventă MBA la Univ. Stanford;

Prof. Rada Mihalcea – profesoară de informatică și inginerie la Univ. Michigan;

Prof. Sergiu Pașca – profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Univ.Stanford;

Prof. Andrei Ruckenstein – director al Departamentului de Fizică la Univ. Boston;

Dna. Mara Steiu – directoare de produs la Confluent;

Dr. ing. Adrian Stoica – cercetător senior la NASA Jet Propulsion Laboratory din California;

Prof. Ion Stoica – profesor la Departamentul EECS de la Universitatea din California din Berkeley și director al Sky Lab;

Dr. Denis Tudor – director executiv si cofondator al companiei Swisspod Hyperloop Technologies;

Dr. Ioana Zelko – cercetătoare în astrofizică la Institutul Canadian pentru Astrofizică Teoretică (CITA), Universitatea din Toronto.

”Mulțumesc de asemenea celorlalți experți excelenți care au aplicat pentru a fi membri ai Consiliului. Vom căuta modalitățile să vă implicăm în construirea politicilor publice pentru o Românie inovatoare.” A transmis ministrul Sebastian Burduja pe pagina sa de socializare.