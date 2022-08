Ce presupune crearea unui site profesional?

Crearea unui site profesional sună ca o garanție a succesului și de multe ori rămâne ceva abstract, ceva ce e mai bine de lăsat pe mâna profesionaliștilor. În articolul de astăzi vom descrie componentele unui site profesional pentru o abordare mai concretă a lucrărilor de dezvoltare a unui site web.

De la variabile precum funcționalitate și aspect, experiența de navigare și accesibilitatea de programare, trebuie avute în vedere foarte multe etape când vine vorba de creare site online. De altfel, lucrurile nu se termină în acest punct. Dezvoltatorii și designerii web trebuie să lucreze împreună pentru a crea website-uri ușor de localizat și recunoscut de motoarele de căutare, care să atragă clienții și, implicit, să asigure conversiile. Din acest punct de vedere, WebWave este soluția de care ai nevoie pentru creare a site-urilor profesionale, care nu doar că nu solicită cunoștințe de programare, dar oferă și posibilități avansate de a lucra, după propriile dorințe și așteptări, cu aspectul grafic al website-ului tău.

Nici nu se pune problema că, atunci când vine vorba de dezvoltarea afacerii tale, etapa de creare site profesional trebuie tratată cu mare seriozitate. Un website reprezintă un instrument excelent pentru a-ți asigura sporirea vânzării și, implicit, creșterea renumelui brandului. Acesta îți va permite să-ți prezinți produsele sau serviciile pe care le oferi, să-ți construiești credibilitate în domeniul tău, să atragi mai mulți clienți și, implicit, să-i fidelizezi pe cei deja existenți. Pentru ca website-ul tău să aibă succes, nu este îndeajuns doar să-l creezi așa cum trebuie. Conținutul acestuia trebuie bine optimizat, planificat după câțiva pași cheie. Iată care sunt aceștia!

Identificarea scopului site-ului

Primul pas în procesul de creare site online îl reprezintă, bineînțeles, scopul acestuia. De altfel, trebuie să știi care sunt motivele pentru care dorești să investești într-un website: sporirea vânzărilor, atragerea clienților, popularizarea brandului? Sau dorești să-ți faci un website pe care să scrii articole din diferite domenii, să monetizezi conținutul sau, pur și simplu, să-ți creezi o comunitate de oameni cu care împărtășești aceleași valori și interese? Indiferent de motivul avut în considerare, de obiectivele pe care ți le propui, un website bine optimizat, pus la punct cum trebuie, va reprezenta un salt semnificativ în a-ți atinge scopurile finale.

Implementarea standardelor de creare a site-ului

Internetul este plin de o mulțime de site-uri, și poate nu te-ar surprinde să afli că foarte multe activează în același domeniu în care se încadrează și afacerea și serviciile tale. Aici intervine o altă variabilă care poate face diferența între succesul unui website și eșecul acestuia: ce te diferențiază pe tine de restul concurenței? De ce ar trebui clienții să apeleze la serviciile și ofertele tale, în loc să facă uz de celelalte opțiuni? Cu alte cuvinte, ce le-ai putea oferi tu în plus? În primă instanță, răspunsul este următorul: un site calitativ, cu design atractiv, pe care se poate naviga ușor și în siguranță, astfel încât experiența de cumpărare să fie mult mai plăcută.

De la informații de contact amănunțite, serviciu serios pentru clienți, posibilitatea de a lăsa recenzii (atât scrise, cât și sub formă de steluțe), gamă variată de produse din care pot alege, servicii de retur, oferte și promoții, toate acestea reprezintă parte integrantă a unui website de succes: identitatea unui brand care nu doar că are grijă de clienții săi, dar are grijă și ca aceștia să fie cât mai satisfăcuți de produsele cumpărate și de ofertele disponibile. Foarte multe aspecte (atât de design, cât și tehnice) contribuie la procesul de creare site profesional, care să atragă clienții, să le asigure viteză de navigare și un cadru plăcut de desfășurare a cumpărăturilor.

Optimizare pentru mobil

Conform statisticilor, utilizarea dispozitivelor mobile când vine vorba de efectuarea de interogări și căutări online a crescut semnificativ, astfel încât aproximativ 95% dintre utilizatorii de dispozitive mobile se bazează pe acestea pentru a căuta produse și servicii. Pentru a ajunge în mod eficient la această populație în continuă creștere, trebuie să te asiguri că website-ul tău este disponibil pe orice dispozitiv și, mai mult decât atât, este bine optimizat și are un design responsiv, capabil să se adapteze la orice tip de dispozitiv. Astfel, abordarea cu seriozitate a acestei etape este vitală pentru ca website-ul creat să-și atingă scopul propus.

Designul responsiv se traduce prin faptul că website-ul are un design care se redimensionează automat pentru a se adapta la dimensiunile ecranului pe care le are dispozitivul de pe care este accesat. Cândva, în trecut, se obișnuia să fie create două website-uri separate – unul pentru vizualizarea și accesarea de pe desktop (calculator, laptop), iar unul pentru vizualizarea de pe un dispozitiv mobil. Acum, lucrurile sunt mult mai accesibile. În esență, reprezintă parte integrantă a procesului de creare site online, însă trebuie realizată ca la carte.

De altfel, această etapă implică mai mult decât simpla comprimare sau rearanjare a conținutului în funcție de dimensiunile ecranului, deoarece un website optimizat pentru mobil este conceput în întregime pentru a satisface experiența unui client. Există cinci probleme principale legate de această etapă a procesului, acestea trebuind rezolvate neapărat, altfel fac experiența de cumpărare folosind telefonul foarte neplăcută: îngrijorările legate de securitate, imposibilitatea de a vedea detaliile produselor, navigarea deficitară (viteză scăzută), imposibilitatea de a compara produse între ele și, în cele din urmă, design-ul neajustat al acestuia.

Optimizarea pentru mobil ar trebui să reprezinte, de la bun început, un obiectiv al planului strategic urmărit în atingerea obiectivelor de marketing ale afacerii: crearea unui website fiabil spre a fi accesat de pe mai multe dispozitive (fie că vorbim despre computere, telefoane sau tablete), ceea ce înseamnă satisfacerea unei mase mult mai largi de potențiali clienți (cel puțin din privința analizării ofertei). Dacă un website nu este bine optimizat pentru mobil, dar este accesat de către o persoană care folosește acest dispozitiv, este foarte posibil, de fapt, ca aceasta să nu se mai întoarcă niciodată spre a analiza serviciile și ofertele disponibile.

Viteza de încărcare performantă

Chiar și când vorbim de creare site gratuit, viteza de încărcare reprezintă o altă variabilă care trebuie tratată cu maximă seriozitate. Puține lucruri sunt la fel de enervante precum timpii lungi de încărcare. Potențialii clienți ar putea părăsi imediat un website care se încarcă greu, de aceea testarea din timp a website-ului te poate ajuta să identifici orice problemă legată de timpul de încărcare, iar acestea pot fi remediate înainte de lansarea oficială a website-ului. Pentru a crește gradul de fidelizare a clienților și pentru a oferi o experiență plăcută utilizatorilor, este necesar să evaluezi periodic timpul de încărcare a website-ului, chiar și după ce a fost lansat.

Pentru a crește eficiența și viteza de încărcare a website-ului, trebuie să efectuezi o analiză aprofundă, ca și cum ai fi tu, de fapt, un potențial client. Observă fluxurile de navigare care au sens și cele care sunt deficitare. O modalitate de a îmbunătăți experiența unui client în ceea ce privește navigarea cu ușurință pe website (și de a ajuta motoarele de căutare să parcurgă conținutul acestuia) este să adaugi o hartă a siteului. În plus, eficientizarea navigării prin eliminarea paginilor inutile sau fără performanță nu doar că reduce timpul de încărcare, dar îmbunătățește, în același timp, calitatea prezenței online a afacerii tale.

Atunci când un potențial client sau simplu vizitator accesează website-ul tău pentru prima dată, se așteaptă ca acesta să se încarce foarte rapid, în maximum 3 secunde. Prima impresie este vitală pentru succesul unui website, iar viteza joacă un rol decisiv în ceea ce privește modul în care publicul percepe calitatea unui anumit brand. De asemenea, această variabilă are și concretizări tehnice: Google chiar analizează paginile în funcție de cât de repede pot fi parcurse, optimizându-le pe cele care se încarcă mult mai rapid, ceea ce înseamnă că viteza de încărcare potrivită reprezintă un criteriu pozitiv de clasificare și stimulare a vizibilității online.

Securizarea site-ului și instalarea certificatului SSL

Un alt pas când vine vorba de creare site profesional îl reprezintă, bineînțeles, securizarea acestuia și instalarea certificatului SSL. Odată cu evoluția tehnologiei, au apărut riscuri de securitate noi, mult mai avansate, care amenință în permanență să compromită integritatea unui website. De la programe malware, viruși, amenințări ale hackerilor, site-urile web trebuie să poată preveni breșele de securitate care ar putea apărea. Site-urile construite pentru e-commerce și tranzacții online au nevoie de măsuri de securitate suplimentare pentru a proteja informațiile sensibile ale clienților. Din acest punct de vedere, certificatul SSL este vital.

Pentru a reduce potențialele amenințări din mediul online, este necesar ca website-ul să prezinte certificat SSL. Astfel, în timpul procesului de creare site gratuit, este esențial să fie analizate caracteristicile de securitate incluse în cadrul și design-ul site-ului. De asemenea, trebuie efectuate verificări regulate de securitate, pentru a asigura nu doar protecția datelor clienților, ci și faptul că aceștia au o experiență sigură de cumpărare și navigare pe website. Un certificat SSL este un certificat digital care poate fi achiziționat pentru a permite o conexiune sigură între un server web și un browser, prin criptarea („ascunderea”) datelor sensibile ale clienților.

Un website care are certificat SSL viabil va avea întotdeauna ”https” în URL, care este o combinație între ”http” și ”SSL”: „S” înseamnă, de fapt, ”Secure” (securizat). Cele mai multe browsere folosesc în mod implicit ”https” și vă vor avertiza dacă un website pe care urmează să îl accesezi nu dispune de un astfel de certificat. Certificatele SSL sunt utilizate pentru a menține securizată conexiunea dintre un server și client. Cu ajutorul tehnologiei SSL, are loc criptarea datelor sensibile ale clientului. Criptarea este un mijloc de a face datele ilizibile, iar un certificat SSL asigură o sesiune securizată de navigare în online.

Crearea site-ului în baza cerințelor Google

Rezultatele căutărilor Google sunt determinate de anumiți algoritmi, ceea ce înseamnă că este esențial să ții cont de aceștia dacă vrei ca website-ul tău să aibă succes. Astfel, nu este îndeajuns să ai un site frumos, cu design atractiv, bine optimizat pentru dispozitivele mobile și cu viteză de încărcare potrivită, dacă acesta nu respectă, de altfel, și ceilalți algoritmi Google. De la optimizarea SEO, analiza PQ-ului (calitatea paginii), meta-descrierii și fișierul hărții Google, foarte multe variabile sunt responsabile de faptul că website-ul tău ar putea apărea (sau nu) în topul rezultatelor afișate în urma unei anumite interogări efectuate pe motorul de căutare.

Meta titlu și meta descriere

Meta titlul și meta descrierile sunt fragmente de cod HTML din antetul unei pagini web. Acestea ajută motoarele de căutare să înțeleagă conținutul unei pagini, astfel încât să poată fi analiza mai ușor și, implicit, să se știe dacă răspunde cerințelor de căutare ale utilizatorilor. Meta titlu și meta descrierea sunt afișate, de obicei, ori de câte ori pagina respectivă apare în motoarele de căutare. Evident, dacă sunt bine scrise și convingătoare, aceste „etichete meta” pot atrage mult mai mult trafic pe site, îndemnând utilizatorii să dea click pe link-ul de redirecționare către pagină. De asemenea, motoarele de căutare găsesc mult mai rapid paginile.

Meta titlul este acel element de titlu al unei pagini web care rezumă conținutul găsit pe o anumită pagină. Acesta apare în trei locuri cheie: browsere, paginile de rezultate ale motoarelor de căutare și site-uri externe, cum ar fi platformele de socializare. Motoarele de căutare se așteaptă ca un meta titlu să includă și cuvinte cheie sau fraze relevante care să descrie despre ce este vorba în respectiva pagină. Așadar, dacă titlul pe care îl creezi nu este relevant pentru pagină, Google poate alege să afișeze, în schimb, un alt titlu – această situație este de evitat, pentru că meta titlurile reprezintă o mare oportunitate de a crește traficul pe site.

Meta descrierea are scopul de a fi un scurt rezumat al conținutul care se găsește pe o pagină a unui site web. În timp ce etichetele de titlu sunt foarte limitante, o descriere meta îți oferă ceva mai mult spațiu pentru a le putea spune utilizatorilor ce oferi, ceea ce reprezintă o oportunitate foarte mare de a le oferi motive convingătoare, astfel încât să dea click pe link-ul respectiv. Din acest punct de vedere, nu ține doar de creare site profesional, ci și de optimizarea acestuia astfel încât să poată ajunge la cât mai mulți potențiali clienți care, evident, ți-ar putea crește vânzările, astfel încât să profiți la maximum de toate avantajele de a avea un website.

ALT și TITLE pentru imagini

Atunci când adaugi imagini la postările și paginile de produse, clienții vor fi mult mai predispuși să le citească, iar imaginile bine alese pot, de asemenea, să-ți susțină mesajul transmis și să-ți asigure o poziție bună în rezultatele căutării de imagini. Totuși, nu trebuie să uiți că este foarte important să anexezi imaginilor folosite atribute ALT. Pentru că textul ALT întărește mesajul paginilor și, de asemenea, vizibilitatea website-ului și accesibilitatea acestuia. Atributele ALT și TITLE ale unei imagini sunt denumite ”alt tag” sau ”alt text” și ”title tag”.

Din punct de vedere tehnic, nu sunt tag-uri, ci atribute, dar nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu acest lucru. Aceste atribuite îți permit să adaugi descrieri sub formă de text imaginilor folosite, ceea ce te va ajuta atât la optimizarea SEO a site-ului, cât și la îmbunătățirea accesibilității. Imaginile folosite ar trebui să aibă un alt text, nu doar în scopuri SEO, ci și pentru că, spre exemplu, imaginile ar putea fi înțelese și de către persoane care folosesc un cititor de ecran. Google acordă o valoare relativ mare textului alternativ, folosindu-l pentru a determina ce este imaginea respectivă, dar și cum se raportează la textul în care a fost utilizată.

Fișierul hărții Google

Pentru ca un proces de creare site gratuit să fie complet, protocolul Sitemaps (harta Google a website-ului) trebuie să fie integrat în acesta. De ce? Pentru că va permite unui webmaster să informeze motoarele de căutare în ceea ce privește URL-urile prezente pe un site, care sunt disponibile spre a fi căutate. Un sitemap este, de fapt, un fișier XML care enumeră URL-urile unui website, permițându-le administratorilor de website-uri să includă informații suplimentare despre fiecare link în parte: când a fost actualizat ultima dată, cât de important este în raport cu altele de pe site și cât de des este modificat conținutul acestuia.

Pe scurt, o hartă a site-ului este un fel de schiță a acestuia, ajutând motoarele de căutare să găsească, să parcurgă și să indexeze tot conținutul website-ului. De asemenea, sitemap-urile indică motoarelor de căutare care sunt cele mai importante pagini de pe un website. Motoarele de căutare se folosesc de sitemap pentru a găsi diferite pagini de pe site în urma interogărilor. Chiar printr-un comunicat Google s-a menționat că „dacă paginile webiste-ului sunt conectate una cu alta în mod corespunzător, de obicei crawlerele noastre web pot descoperi cea mai mare parte a conțintului acestuia”. Un sitemap nu este esențial, dar se poate dovedi foarte util.

Fișierul Robots.txt la necesitate

N-ar trebui să te surprindă faptul că, de fapt, ai foarte mult control asupra motoarelor de căutare. Poți manipula cine îți cercetează și indexează site-ul – chiar și până la nivel de pagini individuale. Pentru a controla acest lucru, trebuie doar să utilizezi un fișier robots.txt. Robots.txt este un simplu fișier text care se află în directorul rădăcină al site-ului. Acesta informează roboții care sunt trimiși de motoarele de căutare ce pagini să parcurgă și, de asemenea, pe care să le ignore. Este un instrument deosebit de puternic și îți permite să-ți prezinți website-ul în modul în care dorești ca Google să-l analizeze.

Motoarele de căutare sunt, în general, destul de greu de convins, să spunem așa. Ceea ce înseamnă că este esențial să faci o impresie bună încă de la început. Când este utilizat corect, Robots.txt poate îmbunătăți nu doar frecvența de căutare a website-ului, ci și credibilitatea acestuia. Implicit, toate acestea au un impact major asupra SEO, care, de altfel, este una dintre cele mai importante variabile când vine vorba de succesul unui website. Robots.txt este un fel de hartă a paginilor de pe site pe care roboții Google care analizează conținutul trebuie să o urmeze când fac acest lucru: evitând anumite pagini și parcurgând altele.

Așadar, acestea sunt majoritatea parametrilor esențiali de care trebuie să se țină cont atunci când vine vorba de creare site profesional. De asemenea, trebuie avută în vedere și investiția în costurile de întreținere ale site-ului, deoarece acesta are nevoie de revizie periodică (bineînțeles, în funcție de cât de solicitat este, traficul zilnic). Totuși, este important ca încă de la bun început să se țină cont așa cum trebuie de aspectele care fac ca un website să aibă succes, iar cele mai importante sunt enumerate mai sus. A te asigura că primești servicii de calitate, la standarde profesionale, reprezintă primul lucru de care trebuie să ții cont în acest proces.

Cel mai important lucru este faptul că în ziua de astăzi nu este necesar să ai cunoștințe de programare pentru a crea un site profesional. Este suficient să alegi un șablon potrivit în cadrul platformei WebWave și să-l ajustezi la necesitățile proprii ținând cont de aspectele menționate mai sus. A-ți asigura o prezență solidă, serioasă în mediul online, îți poate duce afacerea la un cu totul alt nivel.

Mai multe detalii referitoare la crearea unui site profesional pot fi găsite aici: https://webwave.ro/cum-creezi-un-site-web