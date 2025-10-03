Dacă ai un smart TV și-l folosești doar pentru a viziona canalele TV preferate sau a te uita din când în când la filme și seriale pe un ecran mai mare, nu te bucuri de tot ceea ce poate face un televizor smart. Un astfel de televizor inteligent are multe funcții suplimentare care nu numai că îți permit să te bucuri de mult mai mult conținut, dar te ajută să faci și alte lucruri când ai doar televizorul la dispoziție.

Ce poate face un televizor smart și nu știai până acum

Dacă ai un televizor smart, acest articol ar putea fi de interes pentru tine pentru că astăzi îți spunem cum poți profita la maximum de televizorul tău inteligent.

Captură de ecran direct pe smart tv

Poți face capturi de ecran pe smart tv, dar le și poți trimite pe mobil. Metoda poate varia în funcție de dispozitiv, dar de obicei este suficient să combini două butoane simultan, cum ar fi butonul de pornire și butonul de reducere a volumului de pe telecomandă.

După ce ai făcut captura, vei vedea o animație a acesteia, după care o poți salva unde dorești.

Apeluri video de pe televizorul smart

Poate nu știai, însă dacă ai un televizor smart și vrei să-ți vezi familia, prietenii etc pe un ecran mai mare, o poți face. Pe televizorul smart poți efectua apeluri video, așadar dacă ai telefonul la încărcat și nu poți vorbi cu cei dragi de pe telefon, o poți face de pe TV.

Dacă televizorul tău nu are o cameră video încorporată, poți conecta la TV o cameră web externă. Este același lucru. Aplicația de care ai nevoie pentru a putea apela video depinde de modelul televizorului tău.

Dacă ai Apple TV, poți folosi FaceTime pentru a apela direct prietenii și familia. Pe televizoarele Android, aplicații precum Google Meet sau Zoom facilitează găzduirea sau participarea la întâlniri fără a fi nevoie de un alt dispozitiv. Totul depinde de modelul televizorului tău și de sistemul de operare pe care îl rulează.

Oglindirea telefonului, tabletei sau a computerului pe smart TV

Această compatibilitate a televizorului smart cu alte dispozitive îți permite să trimiți pe ecranul mare al televizorului nu numai conținutul media, ci tot ce redai pe ecranul smartphone-ului, tabletei sau computerului.

Pe un telefon Android, poți face acest proces în două moduri.

Unele modele includ funcția de oglindire direct în panoul de notificări. În funcție de smartphone sau tabletă, o poți găsi sub denumiri diferite, dar o vei putea recunoaște cu ușurință. Pur și simplu apasă pe această funcție și selectează unde dorești să oglindești ecranul.

Dacă dispozitivul tău nu are această funcție, o poți face în același mod din aplicația Google Home. Odată deschisă aplicația, selectează funcția de oglindire, iar opțiunea „Trimite o captură de ecran” va apărea în partea de jos a ecranului. Apăsarea acesteia îți va permite să oglindești cu ușurință ecranul pe televizor.

Dacă ai un dispozitiv iOS, cum ar fi un iPhone, nu vei putea efectua niciunul dintre aceste procese în mod nativ. Cu toate acestea, există o aplicație în App Store care permite oglindirea, iar această aplicație se numește Chromecast Streamer. După instalare, o poți utiliza pentru a proiecta ecranul iPhone-ului pe televizor, a trimite muzică, fotografii sau chiar pentru a utiliza camera web ca webcam pe ecran.

Dacă vrei să oglindești ceea ce vizualizezi pe computer pe modelul tău de televizor smart, tot ce trebuie să faci este să instalezi Google Chrome. Apoi, dă click pe meniul cu trei puncte din bara de sus și alege opțiunea pe care dorești să o trimiți. Aici poți selecta dacă vrei să redai pe ecran acea filă sau întregul desktop. Principala problemă cu ultima opțiune este că sunetul va fi transmis în continuare de pe PC și nu de pe televizor.

Controlul altor dispozitive din casă cu ajutorul televizorului smart

La evomag găsești televizor smart și control total asupra casei tale, direct de pe tv! Pentru a putea face asta, va trebui să te conectezi la contul tău Amazon Alexa sau Google Assistant. În acest fel vei putea sincroniza toate celelalte dispozitive inteligente din casa ta.

Intensitatea luminilor din casă, control asupra camerelor de supraveghere, programarea mașinii de spălat vase, controlul aerului condiționat. Totul se poate face de pe televizorul tău smart.

Folosirea televizorului smart pe post de browser

Cauți o metodă de a folosi computerul cât mai puțin timp în afară serviciului? Atunci, dacă ai nevoie de vreo informație de pe internet, poți folosi browser-ul televizorului smart.

Multe browsere au propria aplicație, așa că este doar o chestiune căutare în magazinul de aplicații al televizorului inteligent. Vei avea nevoie, însă, de o modalitate de navigare. La fel cum ai conecta un controller la televizor smart pentru jocuri, va trebui fie să te conectezi prin Bluetooth, fie direct cu un cablu USB. Ai nevoie de cel puțin două, unul pentru tastatură și altul pentru mouse.

Divertisment direct pe televizorul smart

Dacă ai o bară de sunet pentru televizorul smart sau un sistem stereo, poți folosi televizorul nu doar pentru a te uita la filme, seriale, emisiuni TV. Poți folosi televizorul smart pentru a asculta muzică, dar și altele.

Televizoarele inteligente oferă și o opțiune pentru ascultarea de podcasturi și cărți audio, pe care Spotify o are. Poți folosi chiar Audible pentru nevoile tale legate de cărți audio sau alte aplicații pe care le cunoști și le folosești în mod obișnuit pe telefon, de exemplu.

Pentru podcasturi sau videoclipuri mai lungi, YouTube este perfect pentru ecranul mare.

Folosirea televizorului smart ca al doilea monitor

Îți poți folosi televizorul smart ca și al doilea monitor. Asta înseamnă că, dacă nu dorești să lucrezi în fața unui ecran mai mic ca cel al laptopului, poți lucra din fața televizorului. În plus, poți lucra direct de pe canapea și este mult mai confortabil așa, chiar dacă, poate, nu vei fi cel mai productiv.

Pentru a putea face asta, conectează atât computerul, cât și televizorul tău la aceeași rețea Wi-Fi și utilizează un browser care acceptă oglindirea ecranului.

Dacă ai un televizor smart, oricând îl poți folosi nu doar pentru filme, ci și pentru aceste activități de care s-ar putea să nu fi știut până acum.