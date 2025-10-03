Seria iPhone 16 vine cu o mulțime de noutăți, mai ales dacă ne uităm la modelul iPhone 16 Pro din serie. Modelul Pro, aduce cu sine probabil cele mai mari inovații, inclusiv un design reînnoit din titan, un nou cip, un nou buton pentru controlul camerei și un nou sistem de lentile. Despre motivele pentru care merită să cumperi iPhone 16 Pro în 2026, în rândurile care urmează.

5 motive să alegi iPhone 16 Pro în 2025

Merită să cumperi de la evomag iphone 16 pro din mai multe considerente, însă vom încerca să sumarizăm aceste motive, astfel încât să-ți putem oferi 5 motive clare pentru care iPhone 16 Pro este o alegere bună în 2025.

iPhone 16 Pro are un design reînnoit din titan, rezistent, dar ușor, un nou buton Camera Control care permite fotografierea mai rapidă și mai precisă, un sistem de camere îmbunătățit. Nu în ultimul rând, un nou cip A18 Pro, ideal pentru sarcini de lucru mai solicitante, pentru jocuri video de generație următoare.

iPhone 16 Pro aduce un sistem de camere actualizat, buton Camera control, mai multă libertate în fotografiere

iPhone 16 Pro aduce un sistem de camere actualizat, buton Camera control și oferă mai multă libertate în fotografiere.

Sistemul de camere a primit actualizări hardware și software semnificative. IPhone 16 Pro dispune de o nouă cameră Fusion de 48MP cu un nou senzor quad-pixel, care este mai rapid în realizarea fotografiilor și focalizare, datorită în parte combinării sale cu procesorul.

O nouă cameră ultra-wide-angle de 48MP cu senzor quad-pixel oferă o funcție Macro care permite utilizatorilor să se apropie de subiecți cu până la 2 cm. Teleobiectivul optic ultra-stabil 5x este, de asemenea, nou. Datorită distanței focale diferite, este ca și cum ar exista șapte obiective diferite pe noul iPhone 16 Pro.

Butonul Camera Control este un buton nou, situat în partea dreaptă jos a iPhone 16 Pro. Acesta reușește să transforme iPhone-ul într-un DSLR tradițional. Util atunci când fotografiezi pe orizontală, îți permite să deschizi aplicația și să faci rapid o fotografie sau să înregistrezi un videoclip. O apăsare ușoară și o glisare la stânga sau la dreapta și poți ajusta diverse setări, cum ar fi zoom-ul, expunerea și adâncimea câmpului.

O funcție foarte utilă și o noutate bine primită, mai ales de către utilizatorii pasionați de fotografie, dar necesită ceva timp de obișnuință pentru a nu apăsa butonul accidental.

Apple a introdus, de asemenea, noua generație de Stiluri Foto, care oferă o personalizare mai amplă a fotografiilor și îți permit ca utilizator să îmbunătățești tonurile pielii, culorile, zonele luminoase și umbrele, cu procesare în timp real foarte simplă datorită unui nou slider.

iPhone 16 Pro este mai eficient și are o autonomie baterie mai bună

iPhone 16 Pro este mai eficient și are o autonomie baterie mai bună. În ceea ce privește bateria, datorită noului cip A18 Pro, telefonul iPhone 16 Pro este un telefon mai eficient. Printre noile caracteristici ale noului sistem de operare iOS 18 se numără posibilitatea de a seta o limită de încărcare pentru a conserva durata de viață a bateriei.

Ca și anul trecut, este prezent și butonul Acțiune care îți permite să accesezi rapid funcții utile precum Modul silențios, Full Immersion, Note vocale și alte comenzi rapide cu un singur click.

Conectorul USB-C permite încărcarea telefonului, dar și a altor accesorii

Printre alte caracteristici noi, conectorul USB-C îți oferă posibilitatea de a-ți încărca telefonul, precum și alte accesorii, cum ar fi Apple Watch sau AirPods. De asemenea, conectorul USB-C face posibilă conectarea la display-urile externe, precum și transferul de date la viteză mare.

Și chiar dacă iPhone 16 Pro are același port USB-C ca modelul de anul trecut, iPhone 15 Pro, acesta utilizează standardul USB 3.2 cu viteze de transfer de date de până la 5 Gbps, de douăzeci de ori mai rapid decât portul USB-C al modelului standard.

În prezent, nu este o diferență semnificativă pentru publicul larg. Este însă o diferență semnificativă pentru cei care obișnuiesc să înregistreze video. Aceștia pot transfera rapid videoclipuri pe alte dispozitive sau pot înregistra direct pe SSD-uri externe folosind cablul potrivit.

În ceea ce privește conectivitatea, în sfârșit vedem odată cu lansarea iPhone 16 Pro și compatibilitatea cu noul Wi-Fi 7 super-rapid.

iPhone 16 Pro vine cu 4 microfoane și permite eliminarea zgomotului și vântului de pe fundal

iPhone 16 Pro vine cu 4 microfoane și permite eliminarea zgomotului și vântului de pe fundal. În ceea ce privește sunetul, iPhone 16 Pro aduce ceva nou. Acesta integrează 4 microfoane și introduce noi niveluri de captură care permit, pentru apelurile telefonice și video, eliminarea zgomotului de fundal și a zgomotului produs de vânt.

De asemenea, aplicația Cameră, datorită funcției Audio Mix, oferă posibilitatea în post-producție de a îmbunătăți sunetul videoclipurilor prin accentuarea vocii vorbitorului, adăugarea de efecte profesionale de studio sau chiar mixarea tuturor vocilor și sunetelor captate de microfoane ca într-un efect cinematografic.

iPhone 16 Pro aduce o nouă cameră Fusion

După cum menționam și mai sus, lansarea iPhone 16 Pro aduce și o nouă cameră Fusion, ceea ce face ca iPhone 16 Pro să fie un telefon perfect pentru pasionații de fotografie.

Noua cameră Fusion permite captura de până la 4K la 120 FPS în Dolby Vision. Filmarea la o rată de cadre atât de mare permite celor care folosesc iPhone 16 Pro să surprindă și mai multe detalii și chiar să creeze slow-motion la calitate extrem de înaltă.

Există și noutăți pentru profesioniști care și-au dorit un iPhone și mai bun în ceea ce privește fotografia. Cei interesați pot filma cu codare ProRes și Log, iar videoclipurile pot fi înregistrate direct pe o unitate SSD externă datorită portului de mare viteză.

Așadar, odată cu lansarea iPhone 16 Pro, Apple a reușit să introducă o serie interesantă de noutăți, noutățile vizând mai multe sectoare, nu doar cel fotografic. Îmbunătățiri au fost aduse și în materie de performanțe și autonomie, iphone 16 pro fiind unul dintre cele mai bune telefoane 2025 pe care le poți achiziționa.