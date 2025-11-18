Varietatea de tablete disponibile pe piață răspunde unei game largi de nevoi. Există, așadar, nu una, ci mai multe tablete care merită toți banii, iar despre aceste tablete vom vorbi astăzi. În topul nostru cu cele mai bune trei tablete în care merită să investești ne-am raportat la specificațiile oferite de tablete, precum și la autonomie, versatilitate și putere.

3 modele de tablete care merită toți banii

Tableta Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X936 și tableta OnePlus Pad 3 sunt cele mai bune tablete de top pe care le poți achiziționa. Merită fiecare leu, pentru că oferă performanțe excelente, iar specificațiile lor le transformă în adevărate stații de lucru pentru cine lucrează de pe tabletă.

La categoria tablete bune, dar mai accesibile, poate fi încadrată Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 care este, de altfel, și puțin mai compactă.

Tableta Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X936

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra este cea mai avansată tabletă Android din gama Samsung, concepută pentru cei care doresc o experiență desktop în mișcare. Ecranul gigantic Dynamic AMOLED de 14.6 inch, cu rezoluție de 2960 x 1848 pixeli, rată de reîmprospătare de 120 Hz și luminozitate de până la 1600 niți, garantează o vizualizare captivantă în orice context.

Tableta este dotată cu puternicul procesor MediaTek Dimensity 9400+ la 3.63 GHz, cu 12 GB de RAM și până la 512 GB de memorie internă extensibilă, pentru multitasking fluid chiar și în medii profesionale.

Bateria de 11.600 mAh asigură peste 94 de ore de viață a bateriei, cu suport pentru încărcare rapidă de 45W. Sectorul fotografic oferă o cameră duală spate cu un senzor principal de 13 MP și un senzor cu unghi larg de 8 MP, precum și o cameră frontală de 12 MP pentru apeluri video de înaltă calitate.

Caracteristicile sunt completate de certificarea IP68, patru difuzoare stereo, cititor de amprente sub ecran, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 și Android 16 cu 7 ani de actualizări garantate. Printre cele mai bune tablete de pe piață pentru cine dorește să pună productivitatea pe primul loc.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra X936 este o adevărată stație de lucru portabilă pentru cei care lucrează în deplasare.

Tableta OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 este tableta Android care aduce putere extremă și productivitate avansată în lumea mobilă. Este o tabletă concepută pentru utilizatori și profesioniști exigenți. Aceasta are ca specificații noul procesor Snapdragon 8 Elite de 3,3 GHz, însoțit de 12 GB de RAM LPDDR5X și 256 GB de stocare UFS 4.0.

Aceste specificații sunt cele datorită cărora tableta poate garanta receptivitate și viteză în orice context, chiar și în multitasking intensive.

Ecranul este un LCD IPS de 13.2 inch, cu o rezoluție de 2400 x 3392 pixeli, o rată de reîmprospătare de 144 Hz și o luminozitate maximă de 900 niți. Ecranul este perfect pentru cei care lucrează cu conținut grafic sau caută fluiditate în navigare. Raportul de aspect de 7:5 o transformă într-o tabletă ideală atât pentru citit, cât și pentru lucru.

Bateria este de o generoasă capacitate de 12.140 mAh, printre cele mai mari din categorie, și suportă încărcare rapidă de 80W. Nu vei fi, astfel, nevoit să te oprești din lucru, doar pentru a pune tableta la încărcat.

Sunetul este asigurat de patru difuzoare stereo, în timp ce camerele sunt simple, dar eficiente: 13 MP spate și 8 MP față, cu posibilitatea de a înregistra videoclipuri 4K la 30 fps.

OnePlus Pad 3 nu are conectivitate celulară, dar oferă Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 și Android 15, cu 3 ani de actualizări majore și 4 ani de patch-uri de securitate garantate. Este alegerea potrivită pentru oricine își dorește o tabletă puternică, fluidă și fiabilă pentru muncă, studiu sau divertisment.

Tableta Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte 2025 este o tabletă rafinată, concepută pentru productivitate, studiu și creativitate. Punctul său forte este ecranul PaperMatte de 11.5 inch care are o rezoluție de 2.5K. Un display mat, cu strat antireflex, care se remarcă și prin fluiditate, având o rată de refresh de 120 Hz.

Ecranul tabletei este ideal pentru scris și desenat cu M-Pencil 3.0. Sunetul este excelent datorită celor 4 difuzoare stereo cu sistem Histen 9.0. cipul Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 cu 8 GB de RAM și 256 GB de stocare oferă performanțe fluide pentru utilizarea de zi cu zi.

Sistemul HarmonyOS 4.3 este rapid, dar nu este compatibil nativ cu serviciile Google, și are funcții avansate pentru multitasking și note vocale sincronizate. Durata de viață a bateriei este excelentă, cu o baterie de 10.100 mAh și o încărcare de 40W. Prețul său este puțin mai mare de 1.600 de lei.

Cum alegi tableta cea mai bună pentru tine

Alegerea unei tablete nu este tocmai ușoară, însă dacă analizezi nevoile pe care le ai și specificațiile tabletei, poți găsi o tabletă care să ofere exact ceea ce ai nevoie. Vezi mai jos la ce anume să fii atent pentru că există câteva specificații care contează cu adevărat.

Dimensiunea și calitatea ecranului – ecranul poate varia între 7 și 13 inch, iar ecranele pot fi IPS, LCD sau OLED

Sistem de operare – cele mai comune sisteme de operare sunt iPadOS de la Apple și Android de la Google. Fiecare sistem are avantajele și limitările sale, așa că alege în funcție de compatibilitatea cu celelalte dispozitive și de preferințele personale

Performanță – procesorul, memoria RAM și spațiul de stocare influențează cât de bine poate gestiona tableta multitaskingul și aplicațiile solicitante

Baterie – verifică durata de viață a bateriei, care ar trebui să dureze cel puțin o zi cu utilizare normală și intensă, dar nu uita nici de viteza de încărcare

Portabilitate – greutatea și dimensiunea influențează portabilitatea. Modelele mai ușoare și mai subțiri sunt mai confortabile de transportat, dar pot avea o durată de viață mai scurtă a bateriei

Nu în ultimul rând, ai grijă și la conectivitate. Vezi dacă tableta acceptă doar Wi-Fi sau și rețele celulare. Unele modele de tablete oferă conectivitate LTE sau 5G, ceea ce poate fi util dacă ai nevoie de acces la internet în deplasare, fără Wi-Fi.