România încetează cooperarea nucleară cu Rusia, conform deciziei luate la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Decizia de suspendare a colaborării a fost anunțată, miercuri, de ministrul Cercetării, Sebastian Burduja. Decizia se referă la colaborarea României în cadrul IUCN (Institutul Unificat de Cercetări Nucleare) din Dubna, Rusia.

„De îndată ce am preluat mandatul, am trasat o politică de toleranță zero față de orice demers de colaborare cu Federația Rusă, în domeniile aflate în coordonarea ministerului, având în vedere războiul ilegitim și imoral declanșat împotriva Ucrainei. Decizia formalizată astăzi a fost luată de saptamana trecută, fiind în acord cu poziția instituțiilor statului român, dar și a altor state din regiune, participante la proiectul IUCN”, a declarat ministrul Cercetării.

Tudor Prisecaru, secretar de stat în ministerul cercetării, inovării și digitalizării: „Este o decizie firească și necesară, în contextul actual tot mai complicat. Decizia ministerului clară și fermă va fi comunicată astăzi de reprezentantul României și va intra în vigoare de la 1 iunie 2022. Menționăm că România nu a mai achitat cotizația României la IUCN de anul trecut și nu o va face, atât timp cât situația din Ucraina se menține”.

