Zlatan Ibrahimović se bucură de primul titlu în Serie A obținut de AC Milan după 11 ani și îi dedică trofeul lui Mino Raiola

Zlatan Ibrahimović a ieșit din tunel după ce a câștigat titlul în Serie A, cu un trabuc și o sticlă șampanie în mână. În aplauzele zgomotoase, acesta a stropit cu șampanie fanii din tribune, și-a fumat trabucul, a salutat mulțimea și apoi s-a alăturat coechipierilor săi pe podium.

Titlul a completat întoarcerea triumfală a lui Ibrahimović la AC Milan, la doi ani după ce s-a reîntors la fostul său club: „Este cea mai mare satisfacție a mea. Când m-am întors, la conferința de presă, am spus că o voi readuce pe Milan în top”, a declarat el pentru DAZN după meci, potrivit CNN.

„Mulți râdeau și acum suntem aici, iar noi am câștigat. Am făcut multe sacrificii, dar nimic nu este imposibil. Am suferit mult în acest an”.

Milan a învins duminică pe Sassuolo cu 3-0 și a câștigat primul său titlu în Serie A din 2011. A intrat în joc având nevoie de cel puțin un punct pentru a termina deasupra rivalei sale Internazionale și în cele din urmă a terminat sezonul cu 86 de puncte – cu două puncte peste Nerazzuri.

Două goluri ale lui Olivier Giroud în prima repriză, urmate de un gol al lui Franck Kessie în repriza secundă, au adus victoria și titlul pentru club.

Ibrahimović a dedicat victoria fostului său agent Mino Raiola, care a murit la 54 de ani în aprilie: „Am fost aproape de a semna cu Napoli, apoi mi-a spus că sunt singurul care poate salva Milan. Așa că i-o dedic lui”, a declarat Ibrahimović.

În vârstă de 40 de ani și tot mai afectat de accidentări, viitorul marelui suedez pare incert.

„Voi lua o decizie în următoarele zile”, a spus el, potrivit Goal. „Am avut o perioadă foarte grea în ultima vreme, a fost rău atât din punct de vedere fizic, dar și din alte chestiuni personale. Până la urmă, am făcut tot ce am putut pentru a o ajuta pe Milan să câștige acest trofeu. Mi-a fost teamă că va trebui să renunț, dar vreau să o fac în felul meu”.

Cu această victorie, rossonerii au devenit campioni ai Italiei pentru a 19-a oară în istoria clubului și ajung la egalitate cu Inter pentru al doilea cel mai mare număr de titluri din istoria campionatului, după cele 36 ale lui Juventus.

