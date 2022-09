Un copil de 13 ani a devenit cel mai tânăr jucător de fotbal la seniori din Marea Britanie

Un copil de 13 ani a devenit cel mai tânăr jucător de fotbal senior din Marea Britanie. Acesta a debutat pentru echipa nord-irlandeză Glenavon FC.

Christopher Atherton a intrat pe teren ca rezervă în repriza a doua, când Glenavon a învins Dollingstown cu 6-0 în Cupa Ligii, notează insider.

El are 13 ani și 329 de zile.

Precedentul record pentru cel mai tânăr fotbalist senior din Marea Britanie a fost stabilit în urmă cu 42 de ani, de Eamon Collins, care a jucat pentru Blackpool la vârsta de 14 ani și 323 de zile.

„Felicitări Christo!”, a scris Glenavon pe Twitter.

Atherton nu numai că și-a făcut debutul, dar a oferit și o pasă de gol pentru cel de-al șaselea gol al lui Glenavon.

„Ce debut extraordinar!”, a adăugat Glenavon într-un al doilea tweet.

Vorbind după meci, antrenorul lui Glenavon, Gary Hamilton, l-a descris pe Atherton ca fiind un „copil grozav”.

„Am avut plăcerea de a-l urmări în fiecare săptămână în ultimii șapte sau opt ani”, a spus Hamilton. „Este o plăcere să îl urmărești”.

În timp ce Atherton ar putea fi cel mai tânăr fotbalist senior din Marea Britanie, el nu este cel mai tânăr din lume.

Potrivit Guinness World Records (n.r. Cartea Recordurilor), acest titlu îi aparține bolivianului Mauricio Baldivieso, care a jucat pentru Aurora FC la vârsta de 12 ani și 362 de zile, în 1996.

Baldivieso a intrat pe teren ca rezervă în repriza a doua în timpul unui meci La Paz.

