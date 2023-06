Novak Djokovic, în sferturile de finală la Roland Garros. Recordul stabilit de jucătorul sârb

Novak Djokovic s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Garros, pentru a 17-a oară în carieră, după ce l-a învins pe jucătorul peruan Juan-Pablo Varillas.

Numărul 3 mondial l-a învins pe Varillas în trei seturi, 6-3, 6-2, 6-2, după o oră şi 57 de minute de joc, stabilind astfel un nou record al competiției. Sârbul are 17 sferturi de finală jucate pe zgura pariziană.

„Sunt mândru de asta, dar înseamnă că nu mai sunt tânăr”, a comentat Djokovic, referindu-se acest record.

Sârbul a disputat cu această ocazie al 55-lea său sfert de finală în turneele de Grans Slam (recordul este deţinut de elveţianul Roger Federer, cu 58 de prezenţe în această fază).

