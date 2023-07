Jaqueline Cristian a detonat bomba zilei la Praga! Românca a trecut de principala favorită a turneului

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Praga, după ce a învins-o pe cehoaica Marie Bozukova, principala favorită, cu 6-4, 4-6, 6-4.

Clasată pe locul 122 WTA, jucătoarea noastră a început în forţă şi a condus cu 3-0 şi 5-2, Bouzkova s-a apropiat la 5-4, dar Cristian a tranşat primul set cu 6-4.

Cehoaica a dominat actul secund, în care a condus cu 2-0 şi 3-1, apoi Jaqueline Cristian a întors scorul şi a făcut 4-3, dar Bouzkova a controlat finalul setului, adjudecat cu 6-4, după trei ghemuri la rând.

În decisiv, Bouzkova a avut 3-1, dar românca a câştigat patru ghemuri consecutive (5-3), impunându-se cu 6-4.

After almost 3 hours we have a winner! 💪 Jacqueline Cristian upsets n. 1 seed Bouzkova in the first round. #lpo2023 pic.twitter.com/TfVAmkUTwR