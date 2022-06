Mesajul uluitor al Simonei Halep, înainte de Wimbledon

Simona Halep (18 WTA) va juca marți împotriva Karolinei Muchova, (82 WTA) la turneul de la Wimbledon, unde a avut un succesul istoric în urmă cu trei ani, când a câștigat marele premiu.

Jurnaliștii britanici de la „The Guardian” au scris deja despre româncă.

„Într-un sport aflat sub semnul incertitudinii, în care oricine poate învinge pe oricine, Simona Halep a fost o prezență constantă în vârful tenisului feminin. Ea a ajuns în top 10 la vârsta de 22 de ani în 2014 și a rămas timp de șapte ani și jumătate. În acele sezoane, Halep și-a construit o carieră strălucită: două titluri de Grand Slam, 23 de titluri WTA în total, 64 de săptămâni fiind numărul 1 mondial”, o portretizează ziarul citat pe Simona Halep.

Simona Halep a povestit coșmarul de anul trecut.

„A fost cel mai greu an din viața mea. Am avut o accidentare, pe care nu am știut cum să o gestionez. A fost cea mai mare din viața mea și mi-a venit foarte greu. Am ratat două Grand Slam-uri. Am fost departe de teren patru luni. Nu a fost deloc ușor să rezist. Nu știam dacă mai pot reveni”, povestește jucătoarea în vârstă de 30 de ani, despre sezonul trecut.

În 2021, în timpul turneului de la Roma, Simona Halep a suferit o ruptură musculară la gamba și asta „a costat-o” absența de la Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice, dar mai ales o ieșire din ritm.

