Manchester United a finalizat transferul lui Lisandro Martinez de la Ajax. A fost adus pentru 57 de milioane de lire sterline

Manchester United a finalizat transferul fundașului argentinian Lisandro Martinez de la Ajax, într-o tranzacție în valoare de 67 de milioane de euro (57 de milioane de lire sterline).

Antrenorul lui United, Erik ten Hag, a dorit să se reîntâlnească cu jucătorul de 24 de ani, cu care a semnat pentru Ajax în 2019, notează BBC.

El se alătură clubului sub un contract cu durata de cinci ani, care îl menține pe Old Trafford până în 2027, cu opțiunea de a mai rămâne un an.

„Este o onoare să mă alătur acestui mare club de fotbal. Am muncit din greu pentru a ajunge la acest moment și, acum că sunt aici, mă voi strădui și mai mult”, a spus Martinez.

Martinez a jucat 120 de meciuri pentru Ajax, după ce s-a transferat de la argentinienii de la Defensa y Justicia pentru 6,3 milioane de lire sterline în 2019, și a jucat și pentru Newell’s Old Boys.

El a câștigat șapte selecții pentru Argentina de la debutul său la seniori în martie 2019 și a jucat o dată în campania de succes a țării la Copa America în 2021.

„Am fost destul de norocos să fac parte din echipe de succes în cariera mea. Va fi mult de muncă pentru a ajunge unde îmi doresc, dar cred cu tărie că, sub conducerea acestui manager și a antrenorilor și împreună cu noii mei coechipieri, putem reuși.”

Martinez a jucat sub comanda lui Ten Hag la Ajax și a câștigat titlul Eredivisie cu clubul în 2021 și 2022, precum și Cupa Olandei în 2021.

De asemenea, a fost jucătorul anului la Ajax în sezonul 2021-22.

„Este un războinic și cred că fanii îl vor admira. Are o atitudine, un spirit de luptător”, a spus Ten Hag. „El aduce agresivitate în joc, într-un mod bun. Cred că avem nevoie de asta. Dar este și abil, se descurcă cu mingea și este stângaci”, continuă acesta.

Directorul lui United, John Murtough, a adăugat: „Suntem încântați că a ales să se alăture lui Manchester United și așteptăm cu nerăbdare să-l vedem dezvoltându-se în continuare și să ajute echipa să obțină succesul pe care îl urmărim.”

Fundașul central este al treilea transfer al lui United din această vară, după ce au mai sosit Christian Eriksen și fundașul olandez Tyrell Malacia.

Eforturile continuă pentru a-l atrage pe Frenkie de Jong pe Old Trafford de la Barcelona.

