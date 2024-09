Cristina Neagu își anunță retragerea din handbal: „Acesta va fi ultimul meu sezon pe teren”

Cristina Neagu, considerată cea mai mare handbalistă din istoria României și una dintre cele mai valoroase jucătoare la nivel internațional, a anunțat că sezonul 2024-2025 va fi ultimul din cariera sa.

Sportiva în vârstă de 36 de ani, legitimată la CSM București, a luat această decizie după o carieră impresionantă care se întinde pe parcursul a 25 de ani, dintre care 20 la cel mai înalt nivel.

Cristina Neagu: „Am decis să mă retrag din handbal”

Anunțul retragerii a fost făcut într-un interviu acordat joi seara, în care Neagu a explicat că această decizie nu a fost luată pe neașteptate, ci a venit după o lungă perioadă de reflecție. „Am decis ca la finalul acestui sezon să mă retrag din activitatea de handbalistă. Nu a fost o decizie peste noapte, m-am gândit mult la momentul potrivit, dar acesta nu vine niciodată cu ușurință,” a declarat Cristina Neagu, pentru PRO TV.

”Dacă vor să mă vadă jucând ultima dată în oraşul lor, să vină alături, să ne facem poze, să primească autografe! Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în fara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”

Cristina Neagu este singura jucătoare din istoria handbalului care a fost desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă din lume. În decembrie 2023, ea s-a retras de la echipa națională, după ce România a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, un vis important pentru Neagu care, din păcate, nu s-a împlinit.

Cifre impresionante și un palmares de excepție

Cu o carieră marcată de realizări notabile, Cristina Neagu deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în competiții internaționale, inclusiv 1.100 de goluri în Liga Campionilor. La nivel de echipă națională, ea a participat la două Jocuri Olimpice și a câștigat două medalii de bronz – una la Campionatul European din 2010 și una la Campionatul Mondial din 2015. De asemenea, ea are în palmares un titlu de campioană în Liga Campionilor, obținut alături de Buducnost în 2015.

La nivel de club, Neagu a evoluat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Râmnicu Vâlcea, ZRK Buducnost Podgorica și CSM București, cucerind multiple titluri naționale și internaționale.

După retragere, Neagu nu a dezvăluit încă ce planuri are pentru viitor, însă fanii și colegii ei de echipă sunt convinși că ea va rămâne o figură importantă în lumea handbalului.