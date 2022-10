Rezultate Conference League: Tactica lui Dan Petrescu a produs surpriza cu Slavia. FCSB, umilită în Danemarca

Practicând stilul de joc pragmatic ce i-a adus atât de multe succese lui Dan Petrescu, CFR Cluj a învins favorita grupei sale de UEFA Conference League, Slavia, chiar la Praga.

Pe Eden Arena din Praga, CFR a înscris unicul gol al întâlnirii, prin Janga, în minutul 45, din pasa lui Roger.

După trei etape, toate cele patru echipe din această grupă, CFR Cluj, Slavia Praga, Silvaspor și Balkani, au câte 4 puncte.

Campioana României ocupă însă ultima poziție, din cauza golaverajului.

“Exact ce am zis înainte de meci: trebuie să avem un portar inspirat, să avem puţin noroc, am ţinut doi atacanţi, chiar dacă au venit peste noi şi ne-au dominat. În opinia mea, nu ştiu dacă a câştigat vreo echipă aici la Praga, cred că doar Barcelona. Pentru mine, victoria asta e mai mare şi decât cea cu Celtic din deplasare, pentru că adversarul mi s-a părut fantastic. Un joc excelent. Mi se pare că este jumătate de minune această victorie, care ne face, nu ne face, să intrăm şi noi în calcule pentru calificare. Am pierdut nemeritat cu Sivasspor, astăzi am câştigat cu noroc. Oricine vine aici câştigă doar cu noroc”, a declarat Dan Petrescu, după încheierea partidei de la Praga, la Pro Arena.

FCSB, umilită în Danemarca

Așa cum a dorit patronul Gigi Becali, FCSB s-a prezentat cu o echipă alcătuită din rezerve în Danemarca.

Rezultatul a fost o înfrângere la scor a vicecampioanei României.

Klynge a deschis scorul în minutul 3, apoi Kusk a înscris pentru 2-0 în minutul 8. În minutul 24 lui Klynge i s-a anulat un gol pe motiv de ofsaid, dar în minutul 35 Silkeborg a primit un penalti, pentru joc periculos al lui Miculescu, şi Helenius a transformat lovitura de pedeapsă. Thordarson a majorat diferenţa la 4-0 în minutul 58, pentru ca Adamsen să închidă tabela în minutul 71.

