Reacția lui Dinamo după momentul șocant trăit de Josue Homawoo! Fundașul a făcut o criză epileptică pe teren

Fostul jucător al „câinilor” a fost transportat de urgență la spital după un duel aerian în Standard – Mechelen.

Josue Homawoo (27 de ani), fundaș central togolez și fost jucător al lui Dinamo, a trecut prin clipe dramatice în partida dintre Standard Liege și Mechelen, scor 1-1. În primele secunde ale jocului, Homawoo s-a ciocnit violent cu atacantul Bilal Bafdili și s-a prăbușit pe gazon, pierzându-și cunoștința.

Fotbalistul a suferit o comoție și ulterior a intrat într-o criză epileptică, fiind imediat înconjurat de medici și coechipieri. După aproximativ 10 minute de îngrijiri, Homawoo a fost scos pe targă și transportat de urgență la spital.

Mesaj de la Dinamo pentru fostul lor jucător

Clubul Dinamo București, unde Homawoo a evoluat în perioada 2023–2025 și a adunat 62 de meciuri, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Rămâi sănătos și puternic, Josue Homawoo”.

La finalul meciului, antrenorul lui Standard, Vincent Euvrard, a oferit vești încurajatoare: „A suferit o comoție și apoi a avut o criză epileptică. Acum se simte mai bine. Este la spital, unde i s-au făcut investigații la gât și la cap. Rezultatele sunt liniștitoare, ținând cont de circumstanțe. Dar va trebui să ne descurcăm fără el o perioadă”.

De asemenea, Bilal Bafdili, adversarul implicat în faza terifiantă, a explicat: „Nu l-am văzut venind până când, deodată, am simțit contactul. Nu am nicio idee ce s-a întâmplat exact. Am urmărit mingea. Bineînțeles că a fost panică atunci când vezi un jucător întins pe jos în felul acela. Dar medicii ne-au liniștit rapid. Sper din suflet să nu fie ceva grav. Îi doresc însănătoșire grabnică”.

Homawoo a fost înlocuit imediat, iar meciul a continuat. Standard a deschis scorul prin Ilaimaharitra, din penalty (59), însă Mechelen a egalat prin Mrabti (73). Echipa din Liege rămâne pe locul 8 în Belgia, cu 8 puncte, în timp ce adversara sa ocupă poziția a treia, cu 12 puncte.

