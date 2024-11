Mircea Rednic, supărat pe Dinamo! „Nu am luat niciun ban încă”

Antrenorul UTA Arad, Mircea Rednic, își exprimă nemulțumirea față de datoriile neachitate de Dinamo București, în urma demiterii sale din 2021.

Mircea Rednic, fost antrenor al echipei Dinamo București, a vorbit recent despre datoriile pe care le are de încasat de la clubul bucureștean, după ce a fost demis în decembrie 2021. Antrenorul actual al UTA Arad a menționat că până în prezent nu a primit banii datorati, în ciuda asigurărilor primite din partea lui Andrei Nicolescu, oficial al clubului. Acesta din urmă a declarat că urmează să vireze suma cuvenită lui Rednic, însă tehnicianul a rămas sceptic în privința acestor promisiuni.

Rednic, dezamăgit de situația financiară a clubului

În cadrul unei conferințe de presă, Mircea Rednic a afirmat: „Nu am luat niciun ban încă. Eu iau greu bani, așa greu iau bani… Erau obligați, dar a trebuit să îi notificăm. Vorbeam azi cu colegii mei, îi dai în cap ăluia care te ajută, foarte urât din partea lor. Ne-am plimbat prin tribunale când contractul era foarte simplu și foarte clar. Dacă aș fi jucat eu sâmbătă, ar fi fost mâncați. Sunt profesionist și îmi doresc foarte mult să câștig acest meci.”

Deși Andrei Nicolescu a declarat anterior că Dinamo se află în procedura de a ordona plata datoriei către Rednic, antrenorul a confirmat că banii nu au fost încă virați. „Suntem în procedura de a ordona plata către domnul Rednic. Am așteptat decizia finală pentru că era un dosar care era în curs de când am venit noi la club. Am așteptat finalizarea dosarului și vom închide datoria către domnul Rednic,” a declarat Nicolescu pentru digisport.ro.

Mircea Rednic a avut cinci mandate pe banca tehnică a lui Dinamo în perioada 2006-2021, având o legătură strânsă cu clubul de-a lungul anilor. Deși a avut succese în cariera sa de antrenor, problemele financiare și lipsa de respect față de contractele anterioare par să fi lăsat o amprentă negativă asupra relației sale cu Dinamo.