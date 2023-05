Gala Premiilor Laureus: Lionel Messi a luat „Oscarul” din sport

Superstarul argentinian Lionel Messi a primit premiul pentru cel mai bun sportiv al anului trecut, în cadrul Galei Premiilor Laureus, comparate de mulți cu Oscarurile din sport.

Totodată, căpitanul Argentinei a primit premiul pentru cea mai bună echipă a anului, acordat naţionalei albiceleste, care a cucerit titlul de campioană mondială în decembrie.

"I achieved my dream and the whole country's and it was the best thing that has happened to me and to everybody as a country after waiting for so long. So I would like to share this Award with all of Argentina"#Laureus23 World Sportsman of the Year Award Winner, Lionel Messi pic.twitter.com/gMG6oXNEWO — Laureus (@LaureusSport) May 8, 2023

Contracandidaţii lui Messi au fost Kylian Mbappe, tenismanul spaniol Rafael Nadal, campionul mondial de Formula 1 Max Verstappen, recordmanul la săritura cu prăjina, suedezul Armand Duplantis și baschetbalistul american Stephen Curry.

