Florinel Coman, după victoria chinuită a FCSB-ului de la Sofia: „În retur vom arăta altă faţă”

FCSB s-a impus cu scorul de 1-0 în fața formației bulgare CSKA 1948 Sofia, în deplasare, în prima manșă a turului doi preliminar al Conference League. La finalul partidei, marcatorul unicului gol, Florinel Coman, a declarat că în retur roș-albaștrii vor avea altă atitudine.

„Am întâlnit o echipă care acum a debutat în cupele europene. Suntem fericiţi că am câştigat, nu a fost un joc bun, dar până la urmă este bine că şi atunci când jucăm prost câştigăm. Faţă de anul trecut începutul nu se compară, avem două victorii în campionat şi o victorie în deplasare în cupele europene. Puteam să mai marcăm, pentru că am mai avut oportunităţi, puteam să ne desprindem. Este un rezultat fragil, dar credem că în retur vom arăta altă faţă. Sper să marchez în fiecare meci, dar mai importantă este echipa aşa că la retur clar vom analiza ce am greşit în meciul acesta, pentru că au fost foarte multe greşeli, şi în atac şi în apărare. Şi trebuie să nu le dăm nicio şansă pentru că jucăm acasă. Eu mă simt bine, golul se lipeşte de mine, marchez şi atunci când nu evoluez foarte bine, cum a fost în seara asta, când nu am avut un joc satisfăcător”, a declarat Florinel Coman, cel mai în formă jucător al vicecampioanei României.

„Cea mai mare problemă va fi că la retur nu vor fi fanii alături de noi. În seara aceasta au venit în număr mare, ţinând cont că eram în deplasare, ne-au susţinut şi le mulţumesc. A fost o atmosferă de amical, ca să spun aşa, este un stadion foarte mare, dar, din păcate, nu au fost lume la stadion”, a mai adăugat Coman.

La finalul partidei de la Sofia, patronul vicecampioanei a răbufnit la adresa jucătorilor și a declarat că evoluția nu îi dă speranțe la calificarea în grupele Conference League. „Greșeli multe, Tavi Popescu parcă nu știu ce s-a întâmplat cu el. David Miculescu dădea pase la adversari, Crețu dădea assist pentru ei. Nu pot să îmi dau seama, nu înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva. Am jucat cu o echipă care nu știe să dea gol. Cu danezii, dacă jucăm așa, ne spulberă. Noi un meci mai jucăm în Europa, suntem scoși cu jocul ăsta!”, a spus latinfundiarul din Pipera într-o intervenție la emisiunea „Sport Report”.

Manșa retur se va disputa joia viitoare, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, de la 21:30. Elevii lui Charalambous nu vor beneficia de aportul fanilor, deoarece FCSB are terenul suspendat pentru scandările de la partida cu West Ham, din sezonul european trecut.

Dacă va elimina formația bulgară, FCSB va avea o adversară dificilă în turul al treilea, FC Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei. Roș-albaștrii ar urma să dispute primul meci pe teren propriu, pe 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.

