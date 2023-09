Declarațiile selecționerului după egalul României cu Israel

După remiza României cu Israel, scor 1-1, selecționerul Edward Iordănescu a declarat că prima reprezentativă este condamnată să se chinuie, dar a subliniat că ţinând cont de aspectul jocului trebuie să fie mulţumit cu rezultatul.

„Dacă eram întrebat înainte spuneam că nu sunt mulţumit cu remiza. Acum, trebuie să fiu realist şi spun ‘Da’, sunt mulţumit cu remiza. Trebuie să o acceptăm, e un punct pus la clasament. Rămânem neînvinşi după 5 meciuri şi pe loc calificabil în clasament. Le transmit suporterilor să creadă în noi până la capăt. Sunt sigur că şi ei înţeleg că nu ne este uşor. Suntem condamnaţi să ne chinuim, să luptăm. Dar eu sunt pregătit pentru orice, e datoria mea să strâng rândurile împreună cu echipa. Şi pe la cluburi unde am fost nu mi-a fost uşor, dar de principiu am scos-o la capăt. Aşa că o să o scoatem şi aici”, a spus tehnicianul, la conferința de după meci.

„Ne-am dorit astăzi să oferim mai mult publicului. Am avut un moment frumos care putea să fie fantastic, dar, din păcate, rămânem ancoraţi în realitate. Iar dacă destinul spune că trebuie să ne luptăm până la final şi nu ştim să ne facem viaţa mai uşoară, atunci vom duce lupta până la final. E un meci în care am dat ce am putut într-un moment pe care îl puteam face extraordinar pentru noi, dar asta este. Echipa a vrut, dar atât a putut. Eu sunt încrezător, mergem pas cu pas, chiar dacă îi facem mici, şi vom fi la Campionatul European”, a adăugat selecţionerul.

Acesta a subliniat că şi-ar fi dorit mai multă încredere şi personalitate în joc din partea jucătorilor săi.

„Nu pot să reproşez nimic la capitolul atitudine, însă mi-aş fi dorit mai multă încredere, mai multă personalitate în joc. Pentru că în prima repriză noi şi adversarii ne-am împărţit momentele, a fost una acceptabilă, însă repriza a doua nu am ştiut să o gestionăm aşa cum trebuie. Am schimbat ofensiv, dar, din păcate, nu a fost suficient pentru a avea iniţiativa, am suferit mult la circulaţia mingii. Mie nu-mi place să scot în evidenţă adversarii, dar dacă ne uităm la ei trebuie să acceptăm că sunt valoroşi şi azi au avut mai multe momente bune decât am avut noi”, a menţionat Iordănescu.

Iordănescu este convins că prima reprezentativă poate să joace mai bine decât a făcut-o împotriva Israelului.

„Criticile sunt de ani buni, multe sunt justificate, dar trebuie să le acceptăm, să trecem peste şi să mergem pe drumul care trebuie. Chiar dacă nu e uşor şi sunt obstacole. Naţionala poate să joace mai bine de atât, naţionala poate să-şi ridice nivelul. Acum trebuie să gestionăm foarte bine meciul de peste trei zile, pentru că va fi cel puţin la fel de greu cum a fost cel de azi. Dacă vom câştiga cu Kosovo probabil că vom gândi din nou pozitiv. Kosovo n-a ieşit niciodată din calculele calificării pentru că eu ştiu ce valoare are. Şanse sunt în continuare, suntem pe loc calificabil. Dacă facem comparaţie cu ceea ce s-a întâmplat în Liga Naţiunilor putem spune că jocul nu s-a îmbunătăţit prea tare, dar măcar rezultatele sunt altele”, a mai afirmat acesta.

