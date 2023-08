Costin Curelea, noul selecționer al echipei naționale Under-20

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că noul selecţioner al echipei naţionale Under-20 va fi Costin Curelea.

Curelea, în vârstă de 39 de ani, va prelua naţionala U20 a României pe care a pregătit-o până în primăvară Daniel Pancu. Până să preia România U20, Curelea, absolvent al licenţei UEFA PRO în 2021, a fost antrenor secund la naţionala U18 (2018-2019), la Academica Clinceni (2018-2020), la CFR Cluj (2020, 2021-2023), cu care a şi câştigat două titluri de campion, şi la Kayserispor (2021).

Fost atacant la Sportul Studenţesc, Dinamo Minsk, Universitatea Craiova şi FC Voluntari, Curelea a înscris aproape 100 de goluri în competiţiile interne din România (Liga I, Liga a II-a, Cupa României). A reprezentat România la nivel U21 şi are şi o selecţie la prima reprezentativă, în 2011, cu San Marino (1-0).

Înlocuitorul lui Daniel Pancu a declarat că după 5 ani în care a fost secund era momentul să facă pasul către postul de antrenor principal.

„Sunt fericit şi emoţionat, este o experienţă nouă, inedită pentru mine. După ce am activat ca antrenor secund timp de 5 ani, am considerat că e momentul să fac acest pas. Am învăţat multe lucruri, marele avantaj este că am lucrat alături de un antrenor foarte valoros şi experimentat ca Dan Petrescu, lucru care cu siguranţă mă va ajuta mai departe în carieră. Mulţumesc directorului tehnic şi conducerii FRF pentru încredere”, a spus Curelea.

Reprezentativa pregătită de Costin Curelea va participa pentru al treilea sezon consecutiv în Elite League U20, competiţie ce reuneşte 8 selecţionate de pe continent: România, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia şi Portugalia.

Programul meciurilor este următorul:

7 septembrie 2023: România – Cehia

12 septembrie 2023: Portugalia – România

12 octombrie 2023: România – Anglia

16 octombrie 2023: Norvegia – România

17 noiembrie 2023: România – Germania

21 martie 2024: România – Italia

26 martie 2024: România – Polonia.

Naţionala U20 a rămas fără selecţioner în 25 iulie, când Daniel Pancu a preluat reprezentativa U21 a României.

