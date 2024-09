Cornel Dinu, fostul mare fotbalist în vârstă de 76 de ani, a fost internat la Spitalul Elias din București pentru a efectua o serie de investigații legate de afecțiunile sale cronice.

Cornel Dinu, afectat de amețeli și căzături repetate

Recent, Cornel Dinu a experimentat amețeli severe, care l-au determinat să cadă de mai multe ori în ultima săptămână, așa cum a declarat chiar el. Problemele au fost exacerbate de afecțiuni existente la șoldul și piciorul stâng, care sunt afectate de coxartroză. În luna aprilie, fostul internațional fusese internat la Spitalul de Urgență Floreasca pentru o operație la piciorul stâng, dar intervenția a fost amânată din cauza unei infecții cu COVID-19.

Cornel Dinu a descris situația sa de sănătate într-un interviu emoționant, afirmând: „Bătrânețe, haine grele… Nimeni nu scapă de asta. Îmi spunea un prieten că nu este pe Pământ crimă mai mare decât nașterea, care ne condamnă pe toți la moarte.

Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul… Mi-am spart capul ieri, la doi centimetri de tâmplă, a țâșnit sângele ca pe front și a trebuit să accept necesitatea spitalizării, ce să fac? Amețelile astea mi-au luat picioarele, care și fără ele mă supără tare… Picioarele care m-au ajutat atât de mult în tinerețe, pe teren… M-au adus azi copiii la spital, are grijă de mine doctorul Băltățeanu, suntem prieteni de-o viață, e ca fratele meu. Urâtă tare-i bătrânețea…”, a declarat Cornel Dinu, pentru Fanatik.