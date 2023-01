CNCD salută decizia arbitrului de a opri meciul la Sfântu Gheorghe. Prima reacție a clubului craiovean

CNCD salută decizia arbitrului de a opri meciul la Sfântu Gheorghe, dintre echipa locală SEPSI și FCU 1948 Craiova.

Meciul care fusese programat duminică, 29 ianuarie 2023, a fost oprit de arbitrul Andrei Chivulete în minutul 25. Imediat după aceea, la cererea arbitrului, prin stația de amplificare s-a făcut un apel pentru respectarea ordinii în tribună. După trei minute de întrerupere, arbitrul a permis reluarea partidei, dar a oprit-o din nou, definitiv, după circa zece secunde. Practic, s-a jucat fotbal doar circa 25 de minute.

Arbitrul central a decis oprirea meciului ca urmare a unor lozinci xenofobe care s-au scandat din tribună. Este prima oară în istoria fotbalului intern când o partidă este întreruptă, din acest motiv.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) n-a primit încă nicio sesizare privitoare la atitudinea suporterilor. CNCD așteaptă o reacție din partea FRF.

Lozincile xenofobe au fost scandate la adresa populației de etnie maghiară din România. Autorii acestor scandări ar fi suporteri ai echipei din Craiova.

După ce meciul a fost definitiv oprit, prefectul județului Covasna a reacționat printr-un mesaj postat pe internet. Mesajul prefectului Ráduly István este scris atât în limba română cât și în limba maghiară. Textul în limba română este următorul:

„La meciul de fotbal Sepsi OSK-U Craiova 1948, disputat astăzi la Sfântu Gheorghe, au fost scandate sloganuri xenofobe de către fanii oaspeților. Arbitrul Andrei Chivulete, în conformitate cu regulamentul, le-a cerut mai întâi să fie somați suporterii de speakerul de la stația de amplificare a stadionului, apoi a oprit meciul pentru 10 minute, iar în cele din urmă – după ce fanii nu s-au potolit -, în minutul 26, a decis suspendarea definitivă a partidei. Un pas în direcția cea bună. Să sperăm că, de acum încolo, meciurile de fotbal vor fi despre cine este mai bun pe teren.

Mulțumiri speciale unităților de ordine publică, grupării mobile de jandarmi și jandarmeriei din Brașov, jandarmeriei și poliției din județul Covasna, precum și echipei de securitate a clubului, pentru că au acționat cu fermitate și au ținut situația sub control pe tot parcursul desfășurării evenimentului”

Duminică seară, conducerea echipei din Craiova a transmis un comunicat pe acest subiect.

„Referitor la evenimentele de la partida cu Sepsi OSK, facem următoarele precizări:

Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal.

Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe.

Echipa Sepsi OSK și-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion și, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii și a regulamentelor în timpul desfășurării meciului. Orice altă interpretare contravine prevederilor legale și nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o țară civilizată.

În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal”, a transmis clubul FCU 1948 Craiova.

