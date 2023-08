„Câinii roșii” au „spart gheața”. Dinamo, primul punct de după promovare

Dinamo a obținut primul punct de la revenirea în Liga 1, după ce a remizat în deplasare cu Universitatea Cluj, scor 1-1, într-un meci din etapa a patra.

Ajuns la al 94-lea episod, duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo București s-a terminat indecis, 1-1, pe arena „Gaz Metan” din Mediaș. Partida a fost arbitrată de Ovidiu Hațegan, aflat la al doilea meci la centru după operația suferită la inimă.

În fața unei asistențe de 6800 de spectatori, dinamoviștii n-au mai repetat greșelile din etapele trecute și au deschis scorul rapid, în minutul 15, când Politic l-a depășit din preluare pe Miron, a pătruns în careu, l-a driblat pe Gorcea și a înscris în poarta goală. Până la pauză, „câinii” mai puteau marca o dată prin Roșu, însă Gorcea a fost la post.

Universitatea Cluj a restabilit egalitatea în minutul 51, prin ex-dinamovistul Daniel Popa, care l-a învins pe Golubovic cu o lovitură de cap.

Apoi, ritmul partidei a scăzut, Dinamo a făcut pasul înapoi și a conservat rezultatul, reușind să bifeze primul punct de la revenirea în Liga 1.

La final, Ovidiu Burcă a declarat că punctul obținut este unul de moral: „E un punct câștigat cu greu, au fost momente în joc când am suferit. Una peste alta, punct cu punct se adună. Aveam nevoie de măcar un punct, să creștem încrederea echipei. Ăsta e lucrul cel mai important. Vom analiza, important e că plecăm neînvinși”.

De cealaltă parte, Toni Petrea a fost nemulțumit. „Am pierdut două puncte. În prima repriză am jucat destul de bine, am avut o ocazie imensă, n-am fructificat-o și imediat am primit gol. Am avut puterea să revenim și cred că repriza a doua ne-a aparținut în totalitate”, a spus antrenorul clujenilor.

După patru etape, „U” Cluj are cinci puncte și e pe locul 9, în timp ce Dinamo rămâne „lanterna roșie”, cu doar un punct.

