Sfârșitul de săptămână tocmai încheiat a adus mai multe evenimente sportive regale, printre care un meci de fotbal festiv la Borsec între România Regală și echipa locală, AS Făgetul Borsec, dar și cea de-a șaptea ediție a Duatlonului Regal Invictus, desfășurat sămbătă la Curtea de Argeș.

Astfel, România Regală a disputat un meci în compania echipei de Liga a IV-a, din Harghita, AS Făgetul Borsec, terminat cu scorul de 11-4, cea mai categorică victorie din istoria acestei naționale.

„România Regală va juca un meci festiv la Borsec, cu echipa locală AS Făgetul Borsec, în 8 noiembrie, fix când se împlinesc 80 de ani de la prima manifestație anticomunistă, ținută în Piața Palatului Regal, de onomastica Regelui Mihai.

Complexul sportiv Borsec, modern și la înalte standarde pentru competițiile fotbalistice, va găzdui un meci care va deveni un reper de fair-play și întrecere desăvârșită între două echipe talentate și ambițioase!”, anunța Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei- ANRM.

Foto arhivă, Complex Sportiv Borsec, 8 noiembrie 2025

„România Regală la mare, mare, mare înălțime! La Borsec, în inima Carpaților Orientali, lângă maiestuosul masiv Ceahlău, am obținut cea mai categorică victorie din istoria echipei noastre.

11-4 cu echipa locală AS Făgetul Borsec, din liga a IV-A din Harghita.

La începutul meciului, pentru ambele echipe, s-a intonat Imnul Regal al României, iar apoi s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emerich Ienei, fotbalist și antrenor român!

La meci au fost prezenți primarul orașului Borsec, domnul József Mik, și viceprimarul István Albui, cărora le-am dăruit o minge cu semnăturile jucătorilor de fotbal componenți ai Naționalei Regale.”, au transmis reprezentanții ANRM, imediat după meci.



România Regală, naționala meciurilor semnificative din istoria fotbalului românesc



„Scorul de pe tabelă a arătat vigoarea, determinarea și tactica foarte bună a României Regale trasată de antrenorul jucător Cristian Minea și de energicul căpitan Cristian Mateescu, dar ce a contat cel mai mult a fost faptul că am reușit să ne bucurăm de fotbal, de mișcarea făcută și de emoția trăită alături de echipa gazdă.

Prima repriză a fost echilibrată, iar scorul la pauză a fost 2-1 pentru „regali”, deși echipa gazdă a presat mereu și a avut numeroase ocazii de a înscrie, dar portarul Vlad Răducu, ce joacă pe spate cu numele celebrului Rică Răducanu, a salvat de fiecare dată câte un gol ca și făcut.

Pentru „tricolorii regali” au marcat: Alex Mocanu(Messi) 4 goluri și 2 asisturi, Mihai Constantin(Mișu) 3 goluri și 2 asisturi, Mihai Popa 2 goluri și 3 asisturi, Denis Constantin 2 goluri și 2 asisturi și Marius Mocanu 2 asisturi, dar acesta a reușit și numeroase sprinturi în banda stângă care au pus „pe jar” apărarea adversă.

Mulțumim gazdelor pentru primire și pentru condițiile excelente în care s-a desfășurat întreg evenimentul!

Trăiască Regina!

Sus Coroana și inima română!”, s-a încheiat cronica partidei transmisă de oficialii echipei regale a României.

Foto arhivă, România Regală și AS Făgetul Borsec, 8 noiembrie 2025





Naționala Regală de Fotbal a României(România Regală) s-a format în 2017, din amatori monarhiști, dar și din foști jucători profesioniști de fotbal, pentru a reedita cele mai frumoase și semnificative meciuri din istoria naționalei de fotbal a României, începând cu prima partidă a acesteia, de la Belgrad, din 8 iunie 1922. Atunci, naționala Regatului României a învins cu 2-1 naționala Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor, meci disputat în cinstea nunții dintre Regele Alexandru I al viitoarei Iugoslavii și a Principesei Mărioara(Mignon) a României, fiica Regilor Întregitori Ferdinand și Maria.

România Regală s-a impus de fiecare dată în această reeditare:

5-3, la Timișoara, în 11 iunie 2017, 3-0 la Belgrad, în 9 iunie 2018 și 4-3 la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, în 9 octombrie 2022, la meciul centenar al fotbalului românesc.

Duatlonul Regal Invictus, Curtea de Argeș 2025, a aniversat Ziua Veteranilor, sărbătorită pe 11 noiembrie

Asociația Voluntarilor Invictus din România, aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu, Asociația Sportivă „Vânătorii Posadei” și Batalionul 33 Vânători de Munte „Posada”, cu sprijinul Statului Major al Apărării și cu concursul autorităților locale au organizat în ziua de 8 noiembrie 2025, în municipiul Curtea de Argeș – Oraș Regal, cea de-a șaptea ediție a Duatlonului Regal Invictus. La eveniment a luat parte Alteța Sa Regală Principele Radu, transmite romaniaregala.ro.

Foto credit@romaniaregala.ro, 8 noiembrie 2025, Curtea de Argeș

Duatlonul Regal onorează în fiecare an Ziua veteranilor din teatrele de operații, sărbătorită în România la 11 Noiembrie.

Competiția reprezintă un omagiu adus eroilor militari, Batalionul 33 comemorându-i pe cei cinci camarazi căzuți la datorie în Afganistan: sublocotenenții Aurel Marcu, Florin Bădiceanu, Valerică Leu, Paul Caracudă și Dan Ciubotaru. În cadrul evenimentului au concurat, în două grupe diferite, copii și adulți. A fost încurajată participarea persoanelor cu dizabilități, pentru care probele de concurs au fost adaptate.

În cadrul competiției, Alteța Sa Regală Principele Radu a dat startul oficial pentru crosul adulților, spre finalul unei zile dedicată curajului, solidarității și performanței. Pe parcursul evenimentului, a fost susținut un program artistic de Clubul Copiilor din Curtea de Argeș, coordonat de doamna prof. Ileana Machedon și urmat de recitalul Chitariștilor de la Argeș, coordonat de profesorul Cristi Matei, de la Centrul de Cultură și Arte „George Topîrceanu”.

Alteța Sa Regală a avut un discurs la festivitatea de premiere și a înmânat diplome câștigătorilor.

Foto credit@romaniaregala.ro, 8 noiembrie 2025, Curtea de Argeș

Pentru al treilea an consecutiv, în cadrul evenimentului a avut loc o acțiune civică specială de instruire în acordarea primului ajutor, desfășurată în incinta Muzeului Municipal Curtea de Argeș. Atelierele au fost organizate cu sprijinul Crucii Roșii Române, Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, Salvamont Argeș, Spitalului Militar de Urgență Pitești, Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, Batalionului 33 Vânâtori de Munte „Posada”, al militarilor răniți și voluntarilor.

Invictus România:

La data de 11 noiembrie 1918, cunoscută în istoria modernă ca Ziua Armistiţiului, forţele aliate au semnat pacea cu Germania, marcând astfel încheierea oficială a Primului Război Mondial.

Opt decenii mai târziu, ca urmare a participării României la ISAF-cea mai amplă operațiune NATO sub egida ONU, la data de 11 noiembrie 2003 cădea la datorie sublocotenentul (PM) Iosif Silviu Fogoraşi, primul militar român decedat pe timpul executării unei misiuni în teatrul de operații Afganistan. Acesta a fost împuşcat în urma unui atac asupra transportorului amfibiu blindat în care se afla.

Astfel, în 2014, în semn de recunoaştere a meritelor militarilor români care au reprezentat cu cinste țara pe timpul executării misiunilor din teatrele de operaţii, ziua de 11 noiembrie este declarată oficial „Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații”.

Prima ediție a Duatlonului de la Curtea de Argeș a avut loc la data de 11 noiembrie 2017, fiecare ediție ce a urmat aducând un suflu nou, în vederea realizării obiectivului principal: acela de a pune Curtea de Argeș pe harta competițiilor sportive din România și de a contribui la promovarea zonei, a locuitorilor acesteia și a frumuseții orașului care poartă cu sine secole de istorie, civilizație și cultură.

Curtea de Argeș, Oraș Regal

Necropolă Regală și locul în care s-au născut personalități de seamă ale istoriei autohtone, precum Neagoe Basarab, Vlaicu Vodă sau Mircea cel Bătrân, Curtea de Argeș este cunoscută și datorită legendei mănăstirii cu același nume, potrivit căreia, meșterul Manole și-ar fi zidit consoarta în zidurile mănăstirii, drept simbol etern al jertfei și al sacrificiului suprem în numele creației.

Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”

Duatlonul Regal Invictus se desfășoară an de an prin grija militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte „Posada”, structură de elită a Armatei României, specializată în lupta în teren muntos, cu numeroase misiuni interne și internaționale la activ, dintre care cinci misiuni internaționale în Irak, cu un detașament de nivel companie, și alte patru în Afganistan, cu un detașament de nivel batalion, care au adus apreciere și onoare orașului Curtea de Argeș.

Cu acest prilej, Batalionul 33 îi comemorează pe cei cinci camarazi căzuți la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan: sublocotenenţii (pm) Aurel Marcu, Florin Bădiceanu, Valerică Leu, Paul Caracudă și Dan Ciubotaru.

