Marco Bezzecchi, campion în Marele Premiu al Franței la MotoGP

Italianul Marco Bezzecchi (Ducati) a câştigat Marele Premiu al Franţei la motociclism viteză la clasa MotoGP, desfăşurat duminică pe circuitul de la Le Mans.

Marco Bezzecchi, la al doilea său succes din acest an, a revenit la un singur punct în clasamentul campionatului de deţinătorul titlului, italianul Francesco Bagnaia (Ducati), care a căzut la începutul cursei.

BEZZECCHI IS BACK ON TOP! 🥇



Through all the chaos, Bez remains cool and calm to WIN #GP1000! 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/WPpCIqz9sV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

Spaniolul Marc Marquez (Repsol Honda), de şase ori campion mondial, a căzut când mai erau doar două tururi.

Italianul Tony Arbolino (Kalex) a încheiat pe primul loc la clasa Moto2, devansându-i pe cehul Filip Salac (Kalex) şi pe spaniolul Alonso Lopez (Speed Up).

La clasa Moto3 s-a impus spaniolul Daniel Holgado (KTM), pentru a doua oară în acest sezon, el fiind urmat de japonezul Ayumu Sasaki (Husqvarna) şi de un alt spaniol, Jaume Masia (Honda).

