Gina Gogean a demisionat de la conducerea lotului național de gimnastică artistică

Multipla campioană europeană şi mondială Gina Gogean şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al lotului naţional feminin de gimnastică artistică, prin intermediul unei scrisori deschise.

„Nu mi-am închipuit niciodată, după ani de zile petrecuţi în sala de gimnastică, ca sportivă medaliată pentru România şi ca antrenor de club şi lot naţional, că eu, Gina Gogean, voi ajunge să trăiesc umilinţa pe care o suport de câteva luni. Niciodată nu mi-am închipuit că gimnastica românească va fi zguduită din interior de atâta ură şi dezbinată de persoane care au manifestat lipsă de respect faţă de sportul nostru şi faţă de cei care au contribuit la selecţia şi perfecţionarea actualelor gimnaste în lot. Vreau să citiţi aceste rânduri şi să înţelegeţi că eu nu sunt şi nu voi fi o victimă, eu pot umbla cu capul sus. Gimnastica românească însă are deja de suferit”, a afirmat Gina Gogean.

„Ceea ce se întâmplă acum la lot contravine unor principii pe care le consider definitorii pentru succesul în sport, în gimnastică. Persoane din structura de conducere a gimnasticii româneşti au încercat prin mijloace incorecte să denigreze tot ce are legătură cu cei care au lucrat la acest lot până în decembrie 2022 manipulând părinţii cu scopul de a denigra şi elimina persoanele care nu sunt servile în procesul de pregătire. Cu aceste gimnaste din lot, împreună cu toţi colegii din colectivul tehnic, am câştigat 16 medalii la Campionatele Europene de la Mersin 2020, Munchen 2022 şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2022, precum şi 10 medalii la Cupele Mondiale din ultimii doi ani”, a subliniat Gogean, care a acuzat că de la începutul acestui an situaţia la lot s-a schimbat radical.

„Din ianuarie 2023, la lot s-a instaurat un alt program de pregătire. Fără a se consulta sau măcar a discuta programul acesta cu cei pe care Federaţia îi consideră coordonatorii lui, ba mai mult fără a ţine cont de tot ceea ce am construit noi, colectivul tehnic până la momentul lunii decembrie 2022. Am fost izolată şi mi s-a oprit orice formă de implicare în pregătire. Acest lucru a dus la dezorientarea copiilor şi, mai grav, la manipularea părinţilor. Eu am fost repartizată să mă ocup în cadrul lotului doar de pregătirea sportivelor la bârnă (şi numai la bârnă) fără a avea dreptul de a mă implica la celelalte aparate. Nu am avut posibilitatea să-mi expun punctul de vedere în ceea ce priveşte pregătirea tehnică cunoscând foarte bine aceste sportive. În ultima perioadă am fost permanent jignită profesional de către multe persoane din gimnastica. Mi s-a spus că exerciţiile mele metodice sau de pregătire fizică nu sunt eficiente, deşi toate aceste exerciţii au fost făcute şi de către alte generaţii de campioane şi le fac şi alţi sportivi din ţări cu rezultate la ora actuală în gimnastică (Statele Unite, Japonia, China, Marea Britanie, etc)”, a relatat Gogean.

„În permanenţă am fost acuzată că sabotez din interior activitatea pentru că mă consult cu cei doi coordonatori care au iniţiat şi finanţat acest proiect ‘Tară, ţară, vrem campioane!’, persoane care ne-au susţinut încă de la începutul proiectului. Considerăm că relaţionarea cu cei doi mari antrenori, d-na Bitang şi dl Bellu, nu poate fi decât benefică gimnasticii româneşti. Eu sunt implicată în acest proiect de 8 ani de zile, de 5-6 ani lucrez cu aceşti copii şi am contribuit la pregătirea lor şi la rezultatele obţinute. (…) Deşi am atras atenţia şi am vorbit respectuos, în ultimele luni am fost supusă unui tir de denigrare incalificabil. Am tăcut şi nu am amplificat această stare dorind să depăşim Campionatele Europene din Antalya. Antrenorul/Profesorul Gina Gogean nu a crezut că la o competiţie internaţională de anvergură şi obiectiv, respectiv Campionatele Europene Antalya 2023, poate trăi o asemenea umilinţă şi accepta o asemenea atmosferă. Tot ceea ce s-a petrecut acolo nu face altceva decât să arate că sunt executaţi şi eliminaţi toţi cei care nu se încadrează în noua viziunea a celor care conduc pregătirea”, a mai spus Gina Gogean.

Fosta mare gimnastă a subliniat că „gimnastica de mare performanţă nu se poate face fără a lucra în echipă, fără muncă, fără disciplină şi implicare totală”.

„Eu, Gina Gogean, mi-am respectat întotdeauna colegele alături de care am câştigat medalii olimpice, mondiale şi europene, şi aşa am acţionat apoi ca antrenor. Repet, nu este vorba doar despre mine în tot ceea ce vă spun, vă aduc la cunoştinţă în scris aceste lucruri, pentru că verbal i-am spus de multe ori doamnei preşedinte a FRG despre situaţia de la lot, atmosfera aceasta nu generează cadrul marii performanţe. În speranţa că mai există o urmă de respect pentru gimnastica românească, pentru oamenii care au scris istorie şi care ştiu că azi nu e suficient să ‘te vadă cineva bine’ în concurs, ci obiectivul e să te vezi pe podium, închei cu dorinţa de a informa opinia publică, despre situaţia de faţă şi poziţia mea faţă de cele întâmplate. Sunt multe altele de spus dar deocamdată mă opresc aici. Sper ca Federaţia, persoanele care o conduc şi iau decizii, care trebuie să fie neutre şi imparţiale, să fie de partea adevărului şi nu a intereselor, să aibă curajul să îşi asume o decizie corectă şi să nu folosească părinţii şi copiii în această mascaradă îndreptată asupra mea. Îmi rezerv dreptul de a informa opinia publică despre toate aceste aspecte pe care le consider defăimătoare la adresa mea şi de a acţiona în instanţă persoanele care m-au defăimat şi care au contribuit la îndepărtarea mea de la lot pe alte motive decât cele profesionale. Nu fac aceste demersuri pentru a fi repusă la lot, ci pentru a-mi apăra onoarea şi cariera pe care mi le-am construit în gimnastica românească. Le mulţumesc celor care în această perioadă m-au susţinut prin mesaje, oameni din interiorul gimnasticii şi mulţi fani din ţară şi străinătate. Fiţi convinşi că nu mă voi lăsa umilită şi nici nu voi accepta să fiu victima invidiei, frustrărilor şi fanteziilor unor persoane care nu au nicio legătură cu gimnastica românească. Rămăsesem ‘o mână de antrenori în ţară’ şi am fost vânduţi la cererea unora veniţi de patru luni. Mulţumesc pentru ‘susţinere’ FRG! Aceasta este scrisoarea prin care îmi anunţ retragerea din poziţia de antrenor de la Lotul Naţional. Caracterul şi statutul de campioană impun verticalitate, profesionalism şi respect pentru gimnastica românească”, a transmis în încheiere Gina Gogean Groza, care a câştigat 30 de medalii pentru România, record în gimnastica noastră feminină.

Conducerea Federaţiei Române de Gimnastică şi-a înaintat demisia de onoare în cadrul unei şedinţe a Comitetului său Executiv, reunit pe 24 şi 25 aprilie, dar a revenit asupra deciziei după discuţii cu ministrul Sporturilor, Eduard Novak.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!