Ceremoniile funerare în memoria fostului președinte Ion Iliescu, care s-a stins din viață marți, după aproape două luni de spitalizare, adună joi, la Palatul Cotroceni, numeroase personalități politice marcante. Primul șef de stat al României postcomuniste este condus pe ultimul drum cu onoruri de stat, într-o atmosferă încărcată de emoție și controverse politice.

Încă de dimineață, pe esplanada Palatului Cotroceni și-au făcut apariția foști premieri precum Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă, alături de alte nume cunoscute ale scenei politice, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, și fostul senator Șerban Nicolae. Ionuț Vulpescu, apropiat al lui Iliescu, a sosit și el pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Deși Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că nu va participa la ceremonii, Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, a transmis totuși o coroană de flori, semn al unei participări simbolice într-un moment de intensă dezbatere publică privind moștenirea lăsată de Iliescu.

Slujba de înmormântare este programată să înceapă la ora 10.30, în biserica Palatului Cotroceni, fiind oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. După slujbă, cortegiul funerar se va deplasa spre Cimitirul Ghencea 3, unde va avea loc înhumarea, într-un cadru restrâns, rezervat doar familiei și celor apropiați.

Ziua de joi a fost declarată zi de doliu național, decizie care a stârnit tensiuni în coaliția de guvernare, în special între PSD și USR. Cu toate acestea, evenimentul se desfășoară conform unui protocol oficial, stabilit de Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat, în colaborare cu reprezentanții familiei.

Ion Iliescu, figură centrală a tranziției României după 1989, rămâne una dintre cele mai controversate și discutate personalități politice ale ultimelor decenii. Funeraliile sale adună nu doar colegi de generație, ci și amintirile unei epoci marcante din istoria recentă a țării.

