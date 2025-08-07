Anunțuri
Publicitate
AcasăSpecialUltimul drum al lui Ion Iliescu: Figuri-cheie din politica românească au venit...

Ultimul drum al lui Ion Iliescu: Figuri-cheie din politica românească au venit la Palatul Cotroceni

SpecialȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
ion iliescu, funeralii
Sursa: Inquam Photos / George Calin

Deși Uniunea Salvați România a anunțat că nu va participa la ceremonii, Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, a trimis o coroană de flori

Ceremoniile funerare în memoria fostului președinte Ion Iliescu, care s-a stins din viață marți, după aproape două luni de spitalizare, adună joi, la Palatul Cotroceni, numeroase personalități politice marcante. Primul șef de stat al României postcomuniste este condus pe ultimul drum cu onoruri de stat, într-o atmosferă încărcată de emoție și controverse politice.

Încă de dimineață, pe esplanada Palatului Cotroceni și-au făcut apariția foști premieri precum Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan și Viorica Dăncilă, alături de alte nume cunoscute ale scenei politice, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, și fostul senator Șerban Nicolae. Ionuț Vulpescu, apropiat al lui Iliescu, a sosit și el pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Deși Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că nu va participa la ceremonii, Ministerul Apărării Naționale, condus de Ionuț Moșteanu, a transmis totuși o coroană de flori, semn al unei participări simbolice într-un moment de intensă dezbatere publică privind moștenirea lăsată de Iliescu.

Slujba de înmormântare este programată să înceapă la ora 10.30, în biserica Palatului Cotroceni, fiind oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, însoțit de un sobor de preoți și diaconi. După slujbă, cortegiul funerar se va deplasa spre Cimitirul Ghencea 3, unde va avea loc înhumarea, într-un cadru restrâns, rezervat doar familiei și celor apropiați.

Ziua de joi a fost declarată zi de doliu național, decizie care a stârnit tensiuni în coaliția de guvernare, în special între PSD și USR. Cu toate acestea, evenimentul se desfășoară conform unui protocol oficial, stabilit de Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat, în colaborare cu reprezentanții familiei.

Ion Iliescu, figură centrală a tranziției României după 1989, rămâne una dintre cele mai controversate și discutate personalități politice ale ultimelor decenii. Funeraliile sale adună nu doar colegi de generație, ci și amintirile unei epoci marcante din istoria recentă a țării.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Spania: Incendiul masiv de lângă stațiunea Tarifa a fost stabilizat

Internațional Catalin Serban - 0
Incendiul care a izbucnit marți într-o pădure din apropierea stațiunii costiere Tarifa, în extremitatea sudică a Spaniei, și care a dus la evacuarea a...

Vacanțele rămân o prioritate pentru români, chiar dacă bugetele scad. 8 din 10 economisesc din timp pentru concedii

Economie internă Narcis Rosioru - 0
Vacanțele continuă să fie esențiale pentru majoritatea românilor, chiar și în contextul unei presiuni crescute asupra bugetelor personale.Potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank...

Tinerii din România, tot mai conectați: Peste 6 ore pe zi petrecute online în vacanța de vară

Social Dana Macsim - 0
Adolescenții se orientează cu precădere către platforme sociale și de divertisment cu ritm rapid, precum TikTok, Instagram, WhatsApp și YouTubeElevii români petrec din ce...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.