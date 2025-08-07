Slujba religioasă va fi oficiată la Biserica Palatului Cotroceni începând cu ora 10:30, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Militar Ghencea III

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat marți la vârsta de 95 de ani, va fi condus pe ultimul drum joi, 8 august, în cadrul unei ceremonii funerare cu onoruri de stat. Guvernul a declarat zi de doliu național, în memoria celui care a fost primul șef de stat al României post-comuniste. Decizia a fost însă însoțită de tensiuni politice, declanșând un conflict în interiorul coaliției de guvernare.

Slujba religioasă va fi oficiată la Biserica Palatului Cotroceni începând cu ora 10:30, iar înhumarea va avea loc la Cimitirul Militar Ghencea III, în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni. Patriarhia Română a anunțat că Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va conduce slujba religioasă, asistat de un sobor de preoți și diaconi.

Evenimentul va fi marcat de un ceremonial militar și religios amplu. Invitații vor sosi începând cu ora 09:00 la Palatul Cotroceni, iar în jurul orei 10:00 va avea loc un scurt moment religios. Garda la catafalc și momentul de reculegere vor fi urmate de ridicarea sicriului, care va fi transportat prin Sala Unirii, Galeria Basarabilor și Holul de Onoare, până la ieșirea oficială. În acordurile muzicii militare și sub sunetul clopotului Bisericii Cotroceni, cortegiul se va deplasa spre lăcașul de cult pentru slujba de înmormântare.

După oficierea slujbei, în jurul orei 11:35, cortegiul funerar va părăsi zona Cotroceni, trecând prin fața Gărzii de Onoare a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, care va prezenta ultimul onor. Sicriul va fi însoțit de drapelul național și de intonarea imnului României.

Traseul cortegiului până la Cimitirul Ghencea III include bulevardele Gheorghe Marinescu, Eroii Sanitari, Eroilor, Geniului și Prelungirea Ghencea. La sosirea în cimitir, sicriul va fi așezat pe un afet de tun, iar înhumarea se va face într-un cadru restrâns, rezervat familiei și celor apropiați.

Ion Iliescu a fost internat timp de 57 de zile la Spitalul „Agrippa Ionescu”, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Dispariția sa marchează încheierea unei epoci controversate din istoria României, iar funeraliile de stat reflectă, în ciuda divergențelor politice, recunoașterea rolului său în tranziția post-revoluționară a țării.

