La Washington, o rară unitate între republicani și democrați a luat forma unei critici dure la adresa Pentagonului, acuzat că a ocolit Congresul în chestiuni sensibile de securitate națională, între care și planul de retragere a trupelor americane din România. Într-o audiere tensionată de peste două ore, mai mulți senatori au acuzat oficialii apărării că blochează informațiile și ignoră solicitările legislative, potrivit agenției Reuters.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, este acuzat că a impus un control strict asupra comunicării interne, cerând ca orice contact cu membrii Congresului să fie aprobat în prealabil. Legislatorii susțin că această practică limitează supravegherea democratică a armatei și lasă neclare motivele deciziilor luate la vârful Departamentului Apărării.

Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului, a devenit ținta principală a criticilor. Senatorul republican Dan Sullivan a declarat că este „aproape imposibil” să obțină răspunsuri din partea echipei lui Colby, pe care a numit-o „cea mai opacă din administrație”. Biroul coordonat de Colby are un rol esențial în definirea liniilor strategice ale apărării americane.

Nemulțumirea congresmenilor s-a concentrat și asupra reducerii prezenței militare americane în România, o decizie anunțată recent, care a stârnit reacții puternice în rândul republicanilor. Unii senatori au contestat afirmațiile oficialilor Pentagonului, care au susținut că legislativul fusese informat anterior. „Nu am primit nicio notificare, nici măcar o invitație la o astfel de discuție”, a replicat senatorul Rick Scott, în timp ce președintele Comisiei pentru Servicii Armate, Roger Wicker, a cerut clarificări, privind sursa acestor „informări inexistente”.

La rândul său, senatoarea democrată Jacky Rosen a criticat lipsa de comunicare privind noua strategie națională de apărare, document ce ar trebui să definească prioritățile administrației Trump. „Nu vedem nicio urgență, nicio dorință de colaborare cu Congresul”, a afirmat Rosen.

În interiorul Pentagonului domnește, potrivit unor surse, o confuzie reală privind direcția strategică a administrației, care alternează teme precum reluarea testelor nucleare, criza din Venezuela sau lupta împotriva traficului de droguri. În plus, unele decizii privind suspendarea livrărilor de arme către Ucraina au fost anulate direct de Casa Albă, semn al lipsei de coerență între politicieni și structurile militare.

Dezbaterea din Congres a scos astfel la iveală o fisură tot mai adâncă între viziunea președintelui Trump și mecanismele tradiționale ale Pentagonului, o tensiune care riscă să slăbească încrederea partenerilor americani din Europa de Est – inclusiv România – într-un moment de vulnerabilitate strategică pentru flancul estic al NATO.

