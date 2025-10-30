Experți internaționali discută la Forumul „Orientul Mijlociu – de la haos la noua (dez)ordine” despre reconfigurarea puterii globale

Într-un moment de tensiune internațională și reașezare a alianțelor, Bucureștiul găzduiește, astăzi, Forumul Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine”, un eveniment care reunește diplomați, analiști și lideri de opinie din întreaga lume. Conferința explorează noile realități geopolitice din Orientul Mijlociu, impactul rivalității Israel–Iran și transformările aduse de tehnologiile emergente asupra echilibrului global.

Cea de-a 11-a ediție a Forumului Internațional „Orientul Mijlociu: De la Haos la Noua (Dez)Ordine” a debutat astăzi la Grand Hotel Bucharest, aducând în prim-plan complexitatea transformărilor care modelează regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord) și Asia de Vest. Evenimentul este organizat de Middle East Political and Economic Institute (MEPEI) și EuroDefense România, în parteneriat cu instituții academice și centre de reflecție internaționale.

La dezbaterile Forumului participă reprezentanți ai mediului diplomatic, politic și academic, care analizează felul în care războiul din Gaza, tensiunile dintre Israel și Iran, dar și emergența unor noi blocuri economice, precum BRICS+ și Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) conturează o nouă ordine globală.

În cadrul conferinței sunt abordate subiecte, precum noile alianțe regionale, coridoarele economice care conectează Asia, Golful Persic și Europa, competiția pentru resurse energetice din Mediterana de Est și efectele pe care le are inteligența artificială asupra securității și economiei globale.

Evenimentul își propune să devină o platformă de dialog între diplomați, experți și mediul de afaceri, pentru a identifica soluții de cooperare într-o lume tot mai fragmentată. Discuțiile din prima zi vizează dinamica politică, juridică și de securitate a regiunii, precum și rolul mass-media în redarea conflictelor din Orientul Mijlociu.

