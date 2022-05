Arhitectură și design românesc la Festivalul din New York

Solidaritate ecologică şi soluţii creative: design românesc la New York

Festivalul anual de design din New York revine în forţă luna aceasta cu proiecte inovatoare propuse de importante nume din domeniu.

România participă, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York. Propunerea românească aparține studioului Atelier Ad Hoc din București (reprezentat de arhitecţii George Marinescu şi Maria Daria Oancea) și va fi expusă, alături de soluțiile de design relevante din punct de vedere ecologic și social avansate de arhitecți și designeri din alte opt ţări europene, la Javits Center, unul dintre cele mai importante centre expoziţionale din New York, în perioada 15-17 mai 2022.

Proiectul românesc, semnat de George Marinescu şi Maria Daria Oancea, constă într-un colaj de experimente și proiecte de cercetare ce redau diferite modalități de receptare a spațiului public la nivel individual și colectiv, precum și soluții arhitecturale și de design destinate celor aflați în situații sociale sub standardele de existență și locuire acceptabile.

Arhitecții Maria Daria Oancea şi George Marinescu

Pe lângă expoziția propriu-zisă, designerii și arhitecții reuniți în proiectul ECO Solidarity vor participa la două dezbateri despre raportul dintre arhitectură/design și problemele de mediu și problemele sociale, în care vor vorbi, pe larg, despre soluțiile pe care le oferă acestori provocări. Arhitecții George Marinescu şi Maria Daria Oancea vor lua parte la o debatere moderată de Simone Rothman, co-fondatoare a FutureAir, care va avea loc duminică, 15 mai, începând cu ora 11:30. Mai multe informaţii aici.

ECO Solidarity este un proiect al EUNIC New York realizat împreună cu WantedDesign, influentă platformă de promovare a designului din New York, care își propune să prezinte câteva dintre cele mai interesante soluții europene, inspirate de principiile „Green New Deal”, în materie de arhitectură, urbanism, proiectare și dezvoltare de produse, conservarea energiei și managementul deșeurilor, ce încearcă să răspundă creativ presantelor probleme ecologice și social-comunitare ale lumii de astăzi. Comitetul consultativ al ECO Solidarity îi include pe Jonsara Ruth, co-fondatoare și directoare pentru design a Parsons Healthy Material Labs, Simone Rothman, co-fondatoare a FutureAir, și Laurence Carr, fondator și CEO al Laurence Carr Inc.

Fondat în 2015 de arhitecţii George Marinescu şi Maria Daria Oancea ca o practică duală formată dintr-un studio de design și o organizație non-guvernamentală, Atelier Ad Hoc își propune să reducă vulnerabilitatea socială și spațială prin soluții de arhitectură și design aplicate problemelor legate de spațiile de locuire, condițiile de viață și utilizarea terenurilor în spațiile urbane.

Unul dintre obiectivele principale ale studioului este sprijinirea comunităților vulnerabile sau marginalizate, pentru care încearcă să dezvolte scenarii de intervenție în completarea politicilor și măsurilor adoptate de administrația publică locală.

Detalii despre proiectul ECO Solidarity puteți găsi aici.

