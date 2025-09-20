Un sondaj realizat de Avangarde arată că aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Cele mai mari temeri ale respondenților sunt o posibilă criză economică (28%) și escaladarea războiului din Ucraina (26%).

Alte preocupări menționate în sondaj includ viitorul copiilor (19%), problemele de sănătate (12%) și ura din societate (10%).

Doar 21% dintre români consideră că România merge într-o direcție bună, iar 2% nu au putut să răspundă.

Evoluția percepției românilor de-a lungul lunilor

Sondajul indică o tendință descrescătoare a încrederii: în iunie 38% considerau că direcția e bună, în iulie 27%, în august 23%, iar în septembrie doar 21%.

Procentul celor care cred că direcția este greșită a crescut în aceeași perioadă de la 53% în iunie, la 74% în septembrie.

Mai mult de jumătate dintre respondenți (51%) se declară „dezamăgiți” de modul în care actualul Guvern gestionează țara, 23% sunt „încântați”, alți 23% nu aveau așteptări, iar 3% nu au răspuns.

Opțiuni politice dacă ar avea loc alegeri parlamentare

Dintre cei 64% care ar vota un partid, 41% ar alege AUR, 19% PSD, 13% PNL, 12% USR, 6% UDMR, 2% SOS România, 2% POT, iar câte 1% Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și DREPT, 2% alte formațiuni politice.

Sondajul a fost realizat la nivel național între 9 și 18 septembrie 2025, pe un eșantion multistratificat probabilistic de 1.300 de persoane adulte din populația neinstituționalizată a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 2,3%.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.