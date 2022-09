Primul bal caritabil cu emisii zero de CO2 din România, organizat de Daddy Daughter Charity Ball 

Daddy Daughter Charity Ball organizează, pe 17 septembrie la Palatul Cesianu-Racoviță, primul bal caritabil cu emisii zero de CO2 din România. Concret, peste 5.000 de kilograme de deșeuri de PET și sticlă vor fi reciclate, pentru a reduce complet amprenta de carbon a evenimentului Daddy Daughter Charity Ball, ca o dovadă a responsabilității față de mediu. Reciclarea va fi făcută în cadrul fabricilor FEPRA, un grup de companii cu capital românesc care se ocupă cu gestionarea activității de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaj puse de agenții economici pe piața românească şi sprijină mediul business în tranziția către economia circulară.



Daddy Daughter Charity Ball, eveniment aflat la a treia ediție, face parte dintr-o serie de baluri caritabile și este dedicat taților aflați în poziții de top management și fiicelor acestora. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri necesare susținerii educației în grădinițele coordonate de Asociația OvidiuRo.



„Pentru acest an am pregătit un eveniment unic în România, mai exact, un bal cu emisii zero de CO2. Am decis să adoptăm această abordare unică, pentru că și conceptul evenimentului este unic. Considerăm această ocazie ca fiind cea mai potrivită pentru a le arăta copiilor cât de importantă este protecția mediului, dar și cum putem aduce un impact pozitiv asupra lui, pentru că acest deziderat este în linie cu obiectivul balurilor noastre, acela de a oferi o viață cu scop copiilor noștri„, declară Mike Costache, co-fondatorul Daddy Daughter Charity Ball.



La eveniment sunt așteptați să participe 50 de tați aflați în poziții de top management în companii de renume național și internațional alături de fetele lor de orice vârstă, pentru a-și celebra relația într-un concept foarte apreciat, care contribuie la educarea și pregătirea copiilor pentru provocările vieții a căror începuturi se-aștern promițător în fața lor.



„Fiind unul dintre taţii care participă alături de fiica lui la acest eveniment minunat, sunt bucuros să putem contribui la scopul nobil al proiectului, acela de a strânge fondurile atât de necesare pentru OvidiuRo, cât și să susținem conceptul unic al ediției din acest an a Daddy Daughter Day Charity Ball compensând amprenta de carbon creată cu această ocazie, prin reciclarea celor 5.000 de tone de deşeuri de sticlă și PET în facilităţile noastre”, a spus Ionuţ Georgescu, fondator şi CEO al grupului FEPRA.



În acest an, banii care vor fi strânși, în primul rând cu sprijinul companiilor partenere, vor fi alocați Asociației OvidiuRo, înființată în 2004, cu scopul de a stimula lectura în rândul copiilor de grădiniță.



„Educația timpurie este vitală pentru viitorul României, deoarece stimularea mentală în primii cinci ani este crucială pentru dezvoltarea creierului. Din acest motiv, dacă nu le oferim și copiilor cu posibilități materiale reduse ocazia de a fi expuși la experiențe de învățare timpurie, va exista în permanență un decalaj imens între pregătirea lor pentru școală și cea a altor copii proveniți din familii cu o situație financiară bună sau mai bună. Iar noi vrem să evităm aceasta și de aceea sunt extrem de încântată că, datorită acestui bal caritabil, un eveniment unic în România, asociația pe care o coordonez va putea să își continue activitatea începută în 2004, aceea de a sprijini copiii aflați în dificultăți materiale„, spune Maria Gheorghiu, director executiv al asociației OvidiuRo.