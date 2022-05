Cauti o administrare digitala si transparenta pentru blocul tau? ￼Nexus Bloc este solutia dorita ! 

Am lansat pe piata un sistem de administrare al blocurilor exclusiv digital, dorind in acest fel sa scapam de toate neplacerile si deficientele unui sistem de administrare clasic, invechit, plin de proceduri greoaie si costisitoare.

Totul la un click distanta. Asa cum e normal.

Practic, Nexus Bloc va gestiona și administra blocul dumneavoastra in asa fel incat veti constata o rapida imbunatatire a nivelului de trai, o scadere a costurilor administrative, dar si o transparenta fara precedent aplicata intregului proces.

Administrare imobil digitala, transparenta, conform standardelor europene? Desigur, totul se face exclusiv online: Simplu. Eficient. De incredere.

Totul va fi extrem de usor de folosit, avand in permanenta avizierul digital online, extrem de detaliat, pe care-l poti accesa oricand, din orice locatie.

Suplimentar absolut toate informatiile sunt tinute la un loc, updatate si generate automat, fara niciun fel de eroare umana la mijloc, asa cum se intampla extrem de frecvent intr-o administratie clasica.

Casierul nostru isi desfasoara activitatea, deasemenea, intr-un mod extrem de eficient si rapid, deoarece este dotat cu imprimanta mobila, iar tiparirea chitantei o va face direct din softul Nexus Bloc, astfel ca nu are timpi morti in a scrie chitanta clasica, a verifica listele, iar greselile umane sunt practic eliminate.

Spunem deasemenea adio vechilor Registre Clasice care zaceau prafuite si uitate intr-un sertar de vechiul administrator, ele devenind acum digitale, astfel ca:

Registrul de casa este completat automat, iar soldurile actualizate

Restantele și penalizarile sunt calculate automat in conformitate cu legea

Fiecare incasare este procesata automat in calculul restantelor și al penalizarilor

Modul de calcul al penalizarilor este explicat in fișa apartamentului

Poti vizualiza incasarile efectuate la o anumita data sau pentru o anumita perioada de timp

iar situatia soldurilor contine informatii detaliate, stocate in serverele Nexus Bloc, care sunt concepute sa aiba un sistem de Back-up foarte bine pus la punct.

Avem control total asupra situatiei financiare pana la ultimul ban

Accesam si-ti detaliem situatia cu orice informatie suplimentara

ai nevoie, despre orice element

ai nevoie, despre orice element Situatia soldurilor este generata automat lunar, dar si la cerere

Balanta ramane permanent echilibrata

Totul este facut in conformitate cu prevederile legale actualizate

Mai mult decat atat, si extrem de important, incasarile fiind digitale (noi ne dorim sa eliminam pe cat se poate incasarea cash), banii sunt virati direct in contul Asociatiei Dvs.

In cadrul pachetellor de administrator bloc complet monitorizam lunar starea tehnica si estetica a cladirilor administrate, urmand ca rapoartele de verificare sa fie inaintate asociatiei pentru efectuarea reparatiilor sau remedierilor necesare, astfel contribuind decisiv la dezvoltarea conditiilor necesare pentru o functionare optima, asigurand prosperitatea blocului pe termen lung. Acest serviciu de administrare tehnica este pentru moment disponibil doar in Bucuresti, ulterior dorind sa-l dezvoltam in toata tara.

Impreuna vom realiza un serviciu impecabil de administrare al blocului / imobilului, garantat.

Ne puteti contacta la:

web: https://nexus-bloc.ro

