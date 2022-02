Biserica Ordodoxă anunță că plătește impozit către stat, conform legii, la fel ca toate cultele religioase din România.

Biserica Ortodoxă Română (BOR) a trimis un comunicat pe acest subiect miercuri, 16 februarie 2022. Punctul de vedere al BOR intervine după ce apăruseră informații că Biserica nu plătește impozite.

„Biserica Ortodoxă Română plăteşte impozit pe clădiri şi terenuri aflate în folosinţă, pe salariile angajaţilor (personal clerical şi neclerical), precum şi pe orice venit obţinut dintr-o activitate cu caracter economic, dacă fondurile rezultate din acea activitate nu sunt direcţionate către opere social-filantropice, religioase, educaţionale şi culturale”, precizează comunicatul BOR.

Biserica Ordodoxă deja plătește impozite dar pot interveni obligații noi prin PNRR

Potrivit unor surse neoficiale, PNRR include și o prevedere privind impozitarea cultelor religioase. Acum câteva zile a fost întrebat despre această chestiune și ministrul de Finanțe, Adrian Câciu.

„Nu am spus că exclud, nu am spus nimic. Am spus că ne uităm peste tot, dar nu doar de a găsi taxe, nu de a aduce bani. E vorba de a ne încadra în obiectivul din PNRR și de a face această reformă fiscală, ajustările care sunt necesare, mai ales cu economia informală”, a răspuns ministrul de Finanţe.

