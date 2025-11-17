De către

Bucureștiul și întreaga țară se pregătesc pentru un episod meteo sever în perioada 17–20 noiembrie, marcat de ploi abundente, răcire accentuată și intensificări ale vântului.

La munte sunt așteptate ninsori și depuneri de strat consistent de zăpadă, au transmis meteorologii ANM.

În Capitală, vremea se va modifica semnificativ spre finalul intervalului. Cerul va fi variabil, urmând să apară înnorări și ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor urca la 14–15 grade, iar minimele se vor situa între 7 și 8 grade.

Averse puternice și instabilitate în vestul țării

Între 17 și 20 novemberie, vestul și nord-vestul țării vor fi primele regiuni afectate de precipitații.

În Banat și Crișana, luni după-amiază și seara sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice, urmând ca frontul ploios să se extindă treptat în restul teritoriului.

Cantitățile de apă vor fi însemnate, ajungând la 20–25 l/mp și local depășind 30–40 l/mp.

Ninsorile revin în zonele montane

În noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la altitudini mari vor apărea ninsori, iar stratul de zăpadă se va depune rapid. În depresiunile intramontane și în regiunile centrale și estice vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla cu intensificări temporare în toată țara, atingând rafale de 40–60 km/h la câmpie. În zonele montane, rafalele vor crește la 70–90 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine pot depăși 90–120 km/h.

Cod galben de vânt în vest și la munte

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben valabil până în dimineața zilei de 18 noiembrie pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

Vântul va fi temporar foarte puternic, cu rafale de 50–60 km/h și izolat 70 km/h, iar în munți intensificările vor fi mult mai severe.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.