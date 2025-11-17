România intră într-un episod sever de instabilitate atmosferică, marcat de răcire accentuată, precipitații abundente și vânt puternic, avertizează Administrația Națională de Meteorologie

Informarea emisă de specialiști este valabilă până joi, la ora 10.00, iar fenomenele vor afecta treptat toate regiunile.

În cursul zilei de luni, Banatul și Crișana vor fi primele zone lovite de averse, pe alocuri însoțite de fulgere, urmând ca ploile să se extindă treptat la nivel național. Cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp și, izolat, chiar peste 40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri, în masivele montane precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă se va depune rapid. În depresiunile din centru și în est sunt așteptate precipitații mixte, semn al răcirii bruște care va cuprinde vestul, nordul și centrul țării încă de marți, urmând ca miercuri frigul să se instaleze peste tot.

Pe lângă precipitații, vântul va crea dificultăți în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–60 km/h la câmpie. Luni la prânz a intrat în vigoare și un cod galben de intensificări ale vântului, valabil până marți dimineață. În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei și Maramureș, viteza rafalelor poate depăși 60–70 km/h. La munte, însă, situația devine critică: în zonele înalte se pot atinge 90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vântul poate sufla cu până la 120 km/h.

Meteorologii avertizează că episodul de vreme severă va continua în următoarele zile, iar populația este sfătuită să țină cont de avertizările în vigoare și de evoluția condițiilor meteo.

