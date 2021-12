Incendiu puternic la Constanța. Un bloc de locuințe a ars în totalitate. FOTO&VIDEO

Incendiu puternic la Constanța! Un bloc de locuințe s-a făcut scrum! Un incendiu puternic a izbucnit miercuri noapte, la ora 01.00, în parcarea subterană a unui bloc de locuințe din orașul de la malul mării. În câteva minute focul a cuprins toată clădirea. Zeci de mașini parcate s-au făcut scrum, 35 de apartamente au ars în totalitate, iar 8 oameni au ajuns la spital intoxicați cu fum și arsuri. În total, 250 de locatari au fost evacuați, dintre care 70 de copii.

Incendiul a izbucnit după miezul nopții, în jurul orei 01.00, într-un bloc de locuințe nou construit, aflat pe strada Prelungirea Grindeanu, nr 6. Complexul rezidențial este cunoscut pe piața imobiliară sub denumirea South Park Residence, scrie ziuaconstanta.ro.

250 de locatari au trăit miercuri noapte clipe de groază. Un incendiu puternic a izbucnit imediat după miezul nopții în garajul subteran al imobilului, iar în scurt timp blocul a luat foc cu totul. Panicați, speriați oamenii au ieșit din locuințe doar cu ce aveau pe ei. Unii au ieșit desculți, alții doar în papuci și pijamale, îmbrăcați lejer, de casă, doar cu ce aveau pe ei. Mulți locatari au fugit din blocul groazei înveliți la repezeală cu pături. Au coborât pe scări, dar unii s-au salvat sărind pe geam. Cei de la ultimele etaje s-au refugiat pe terasa blocului de unde au fost salvați de pompieri.

Incendiu la Constanța. Blocul a ars ca o torță

Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au ajuns 11 echipaje de pompieri cu 35 de autospeciale. Cristian Amarandei, șeful ISU Constanța oferit și primele informații. El a declarat că au ajuns la fața locului și pompieri din alte județe.

„Am fost solicitați pentru stingerea unui incendiu la un ansamblu de locuințe, cu un total de 105 apartamente. Am alocat 35 de autospeciale cu apă și spumă, cu medicale, trei autospeciale de lucru la înălțime. Au fost alocate forțe de la Ialomiț și Călărași. Incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare și îndepărtarea elementelor specifice. Verificăm fiecare locuință în parte pentru a ne asigura că nu sunt persoane în spațiile respective. Au fost evacuate 250 de persoane, din care 70 de copii. Majoritatea au fost evacuate prin autospecialele de lucru la înălțime. Mulți au fost pe terasa blocului. Incendiul a fost inițiat din parcarea blocului. Elementele care au stat la inițierea și dezvoltarea focului vor fi stabilite ulterior. Au fost șase persoane asistate medicale inițial, dar și fiecare persoană evacuată în parte este evaluată. Ar fi vorba de 36 de autoturisme avariante, dintre care 25 în subsol”, a spus colonelul Cristian Mihail Amarandei, șeful ISU Constanța.

Zeci de mașini aflate în parcarea subterană a imobilului s-au făcut scrum. Sursa foto: Ziua de Constanța

Locatari: „Blocul e din polistiren S-a aprins repede”

„Unii am coborât pe întuneric, am căzut pe scări, a fost panică”, povestește un bărbat.

„Eram cu un unchi aici, jos, la apartament, unde a luat foc, nu știam ce s-a întâmplat, am văzut o femeie, am împins-o rapid, am intrat, am deschis geamurile, cred că de jos de la mașini a fost un scurtcircuit din parcare. Blocul e din polistiren, s-a aprins repede”, spune un alt bărbat.

Din primele informații, parcarea blocului nou-construit nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Citiți România Liberă și pe Google News!