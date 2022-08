Se construiește un heliport la Botoșani

În municipiul Botoșani se construiește un heliport destinat elicopterelor care execută misiuni medicale, a anunțat Consiliul Județean Botoșani.

Proiectul este coordonat de Inspectoratul General de Aviaţie (IGAv) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Construcția costă 1,4 milioane de lei inclusiv TVA. Se estimează că obiectivul va fi inaugurat până în decembrie 2022.

„Astăzi s-a dat ordinul de începere a unui proiect pe care l-am demarat în 2018 și pentru care, alături de autoritățile locale, din postura de senator, m-am luptat pentru a fi implementat și la Botoșani. La sfârșitul anului trecut, echipa de la Consiliul Județean a luat legătura cu Inspectoratul General de Aviație, implementatorul proiectului, pentru a se decongestiona acest proiect, iar acum se încep lucrările. La finalul anului vom avea și un heliport medical modern”, a anunțat Doina Federovici, președinta Consiliului Județean Botoșani, într-un mesaj postat pe internet.

IGAv coordonează proiectul denumit „The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations SMURD 2”. În cadrul proiectului vor fi construite trei heliporturi în România și patru în Republica Moldova. Ele sunt finanțate din fonduri europene.

Un heliport la Botoșani, alte două în România și patru în Republica Moldova

În România sunt prevăzute heliporturi în municipiile Botoșani, Iași și Galați. În Republica Moldova vor fi construite două heliporturi la Chișinău, unul la Bălți și unul la Cahul.

