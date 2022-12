Patru ucraineni sunt blocați în Munții Maramureșului. Unul este grav accidentat

Salvamont România execută o intervenție dificilă în Munții Maramureșului, pentru salvarea a patru cetățeni ucraineni.

Unul dintre cetățenii străini ar fi grav accidentat. Se pare că acesta are o fractură la picior.

„Apelul venit prin 112 ne-a informat despre o situatie delicata din zona Zona Vf Pop Ivan. M-tii Maramuresului. 4 cetateni ucrainieni care nu au putut fi inca localizati dar care sunt in partea română,la o altitudine de peste 1800 metri. cu probleme medicale (unul dintre ei are o fractura membru inferior – cazut in prapastie) au solicitat ajutor de urgenta”, a anunțat Salvamont.

Din păcate, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, nu este posibila utilizarea elicopterului si nici a dronei. Acestea ar fi permis „o localizare mai precisă si o eventuală extractie aeriană a persoanei / persoanelor accidentate”, precizează Salvamont.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!