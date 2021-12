Nicușor Dan spune că a dat un milion de lei pe lumini de Crăciun montate în aceste zile în București. Primarul general consideră că un milion de lei este o sumă mică față de cele cheltuite în alți ani. Primarul Capitalei susține că, acum un an, sub vechea conducere, Municipalitatea cheltuise, în acest scop, zece milioane de lei.

Nicușor Dan spune că a reușit să facă economie de bani întrucât a montat în acest an și instalațiile rămase de anul trecut.

„Tot ce am avut, am scos. Nu am mai închiriat altele. Diferenţa de bani între anul trecut şi anul acesta este că atunci au fost zece milioane, care erau deja comandate când am venit eu. Şi chiar lucrările erau începute. Zece milioane de lei anul trecut, un milion anul acesta”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, la postul B1Tv.

Compania Municipală de Iluminat Public Bucureşti cumpărase, în anul 2018, 3181 de instalații luminoase. Toate ar fi acum montate pe străzile Capitalei. Această informație a fost făcută publică chiar de Primăria Generală.

Firmele private ar putea să furnizeze lumini de Crăciun

Primarul general a precizat că doreşte ca evenimentele de Sărbători, cum ar fi târgul de Crăciun sau iluminatul ornamental, să fie asigurate de firme private. „Chiar şi în anul aceasta am avut în puţine locuri nişte privaţi care au montat nişte luminiţe”, a spus Nicușor Dan.

Afirmațiile primarului general vin după ce, acum două zile, ziarul „România liberă” prezenta o anchetă jurnalistică asupra instalațiilor de lumini de Crăciun montate în București.

Citiți România Liberă și pe Google News!