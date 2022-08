Festival românesc în Voivodina. Eurodeputatul Eugen Tomac cere Serbiei să respecte minoritățile

Eurodeputatul Eugen Tomac cere Serbiei să respecte minorităților, cu prilejul organizării unui festival la care au participat români din Voivodina.

Voivodina este o regiune a Serbiei în care trăiesc, alături de sârbi, etnici români și maghiari.

„Attended the biggest cultural event of Romanians in #Serbia that cheerfully brought together more than 1000 participants in #Voivodina. Serbia must comply stronger with respecting people belonging to national #minorities, particularly, the rights of #Romanians on its territory”, a anunțat Eugen Tomac într-o postare pe Twitter.

Acest mesaj a fost transmis de eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, la 26 august 2022. Potrivit postului Radioteleviziunea Voivodinei, români din Voivodina au participat, în perioada 19 – 28 august, la un mare festival de folclor. Au luat parte ansambluri artistice, soliști vocali și instrumentiști. Potrivit presei locale, festivalul românesc din Voivodina are o tradiție de zece ani.

Spectacol de folclor cu peste o mie de români din Voivodina

Voivodina, aflată la frontiera cu România, este o regiune care n-a aparținut niciodată statului român. Totuși, etnici români trăiesc de sute de ani în această zonă. Cel mai important oraș din respectiva regiune este Novi Sad. Uneori, minoritarii români din Serbia sunt numiți vlahi. Acest termen este folosit și de etnicii români din Grecia sau din Albania. Minoritarii români din Croația sunt cunoscuți ca istroromâni, termenul provenind de la numele peninsulei Istria.

Acum o lună, președintele Iohannis sublinia că România respectă drepturile minorităților etnice de pe teritoriul ei. Președintele României făcea această precizare drept răspuns la declarațiile controversate rostite, la Tușnad, de premierul Ungariei, Viktor Orban.

„În România anului 2022, cultura şi tradiţiile minorităţilor naţionale sunt apreciate şi promovate, iar plusvaloarea adusă de acestea este recunoscută de societate. Într-o societate modernă şi democrată dialogul intercultural este în firescul lucrurilor şi devine sursă a prosperităţii. România va continua să apere drepturile şi interesele minorităţilor sale şi să depună eforturi pentru a construi o societate cât mai incluzivă şi tolerantă”, a declarat președintele Iohannis.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!