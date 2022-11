Profesorii dau în judecată Guvernul

Sindicaliștii din sistemul de învățământ preuniversitar au decis să dea în judecată Guvernul, pentru obținerea banilor pe zilele de concediu neefectuate de cadrele didactice aflate la plata cu ora, în ultimii ani.

Sindicatul Liber din Învățământ Dâmbovița (SLI) Dâmbovița, afiliat la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a anunțat că va iniția o nouă acțiune în instanță pentru membrii săi.

Beneficiarii acesteia sunt cadrele didactice (titulari și suplinitori calificați) care, în anii școlari 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023, au desfășurat activități în sistem de plata cu ora în baza unui contract de muncă pe durată determinată cu normă întreagă/timp parțial.

Obiectul acțiunii îl reprezintă compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat și cuvenit pentru activitatea prestată în anii școlari amintiți, stabilirea, acordarea concediului de odihnă și plata indemnizației pentru anul școlar curent, precum și actualizarea sumelor cuvenite în funcție de coeficientul de inflație și plata dobânzii legale penalizatoare aferente acestor drepturi.

“Acțiunea noastră nu se adresează personalului didactic pensionat, deoarece acesta a beneficiat de concediul de odihnă și plata indemnizației aferente! În perioada imediat următoare, la nivelul fiecărei grupe sindicale, se vor întocmi demersurile acțiunii”, le-a transmis SLI Dâmbovița membrilor săi, printr-un mesaj, obținut de “România liberă”.

Potrivit informațiilor noastre, astfel de acțiuni în instanță vor fi demarate de sindicate ale angajaților din sistemul de învățământ preuniversitar din mai multe județe.

“Undeva prin ianuarie estimăm să intrăm efectiv în instanță, după ce strângem toate documentele. Nu pot să vă spun la această dată câte persoane sunt în această situație, pentru că acum strângem actele din teritoriu. Nu știm exact câți colegi au fost la plata cu ora. Este o acțiune desfășurată la nivel național. A fost instrumentată de juriștii federației din care facem parte. Alte județe au fost mai harnice și chiar au reușit să câștige în instanță aceste drepturi salariale. A fost o motivație în plus pentru noi să intrăm în această horă. La Iași avem o hotărâre definitivă și irevocabilă cu privire la drepturile salariale respective”, a declarat, pentru “România liberă”, președintele SLI Dâmbovița, Marius Popescu.

Speranță pentru o decizie ministerială

Președintele FSLI, Simion Hăncescu, confirmă că este o acțiune demarată la nivel național și spune că se va încerca o discuție cu Ministerul Educației, pentru ca deciziile instanțelor, deja obținute pe această speță să fie transpuse într-o decizie a Guvernului, astfel încât să nu mai fie necesare noi procese.

“Nu avem o evidență clară. Realitatea ne arată că nu toți oamenii au timp să-și efectueze concediul de odihnă. Sunt multe activități în timpul verii și când se trage linie se constată că sunt oameni cu zile de concediu rămase și evident că vor compensarea acestora în bani. Cred că nici ministerul nu are o evidență în acest moment. În toate județele sunt astfel de situații. Noi am cerut ministerului să aplice legea pentru plata acestor zile. Mai avem și un contract pentru personalul auxiliar și nedidactic pentru 10 zile de concediu în plus. Și aici sunt probleme. În general, de la aceste sentințe judecătorești care apar se generează și acte normative. În anii trecuți noi am spus că nu sunt calculate corect salariile, am mers în instanță și așa a apărut Ordonanța 48. Se conturează și aici ca ministerul să dea un act normativ care să reglementeze plata unitară a acestor zile neefectuate. Se întâmplă și la directori”, ne-a explicat Hăncescu.

