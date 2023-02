Profesorii anunță din nou grevă

Grădinițele, școlile și liceele s-ar putea închide în luna mai, după ce sindicaliștii din sistemul de învățământ preuniversitar au amenințat cu declanșarea grevei generale, în cazul în care guvernanții nu vor ține seama de revendicările lor. Angajații din universități sunt determinați să se alăture protestului.

Unele dintre principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor din învățământ sunt legate de eliminarea din proiectele legilor Educației a articolelor care stabilesc nivelul salariului mediu pe economie pentru debutanți și procentul de la bugetul de stat acordat Educației.

“Am discutat cu colegii din preuniversitar și am ajuns la concluzia că și Federația Alma Mater are intenția de a declanșa un conflict de muncă de genul grevei, pentru că și noi am discutat aceste aspect cu doamna ministru, iar acum constatăm că raportarea la salariul mediu brut pe economie nu mai este susținută de dânsa. Deja am alcătuit grile, la propunerea premierului Ionel Ciucă, grile potrivit cărora debutantul în sistemul preuniversitar și asistentul în învățământul superior ar primi de la un salariu brut de 6.789 de lei, pentru anul acesta. Chiar există promisiunea să se acorde cât mai repede. Înseamnă aproximativ 3.900 de lei net. Nu este o creștere spectaculoasă, dar ar fi important pentru un tânăr care ar vrea să vină către Educație, dar se teme de un salariu mic, existent în prezent: 2.500 – 2/700 lei. În martie se reunește consiliul național al federației și vom stabili ce facem, pentru că una am vorbit cu conducerea Ministerului Educației și cu prim-ministrul și alta avem”, a declarat, pentru “România liberă”, președintele Federației Naționale Sindicale “Alma Mater”, Anton Hadăr.

Acesta spune că astfel de proteste au fost stopate în trecut – inclusiv anul trecut – pentru că politicienii aflați la putere i-au înșelat pe angajații din învățământ.

“Constatăm că am muncit degeaba. Am înaintat propuneri, au fost înaintate și de doamna ministru, în ultima formă prezentată a legilor, iar, acum, vedem că nu le mai susține. Mă tem că proiectul România Educată va fi un eșec. Președintele Iohannis, care a girat acest proiect, ar trebui să se implice. Cât timp nu vom investi bani mulți în Educație, vom avea bază materială depășită și resursă umană slab pregătită. În prezent avem 800 de personae doar absolvenți de liceu, care predau în școli. Aceasta este imaginea României Educate astăzi”, ne-a mai explicat Hadăr.

Acțiunile de protest

În cazul în care solicitările noastre rămân fără rezolvare, angajaţii din educaţie se pregătesc de următoarele acţiuni de protest:

1. Pichetarea sediului Guvernului şi a sediilor prefecturilor în lunile martie şi aprilie 2023;

2. Marș de protest desfășurat în București în luna mai 2023;

3. Declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai;

4. Alte acțiuni specifice”, precizează Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”, într-un comunicat de presă comun.

