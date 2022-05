Noi programe de studii cu dublă-diplomă la Universitatea Româno-Americană

Universitatea Româno-Americană din București lansează două noi programe de studii de tip

”dublă-diplomă”, în parteneriat cu universități din Statele Unite ale Americii.



Universitatea oferă studenților săi posibilitatea obținerii unei diplome la ”St. Francis College” din New York și ”Northwood University” din Michigan, prin completarea studiilor cu 1 an sau 1 an și jumătate, pe teritoriul Statelor Unite al Americii.

Astfel, absolvenții programului de studii universitare de licență ”International Business”, organizat

de către URA în limba engleză, pot obține și o diplomă de licență de la ”St. Francis College”, în domeniul ”Management”.

Totodată, ”Northwood University” oferă absolvenților aceluiași program de studii universitare de

licență – ”International Business”, cu predare exclusiv în limba engleză, posibilitatea obținerii unei a doua diplome de licență în domeniu.

De asemenea, absolvenții programului de studii universitare de licență ”Computer Science for

Economics”, organizat tot în limba engleză, pot obține diplomă de licență în ”Management Information Systems” la ”Northwood University”.

Obținerea diplomei ”dual sau double degree” în Statele Unite ale Americii, pe lângă cea emisă de

Universitatea Româno-Americană după absolvirea celor trei ani de studii și promovarea examenului de licență, este posibilă și pentru programele cu predare în limba română, “Afaceri Internaționale” și ”Informatică Economică”, pe baza unui certificat de competență lingvistică de limba engleză.

Urmare a parteneriatului cu cele două instituții academice americane, absolvenții Universității

Româno-Americane beneficiază de reduceri substanțiale ale taxei de școlarizare și multiple facilități financiare ca suport pentru integrarea în mediul academic american.

Spre exemplu, tinerii interesați în a obține o diplomă de studii americană de la ”St. Francis

College” beneficiază de 40% reducere la taxa anuală de școlarizare. Cei care optează pentru ”Northwood University” beneficiază și ei de reducerea taxei de școlarizare cu aproximativ 45%.

”Este o oportunitate pe care o oferim studenților noștri care doresc să își completeze studiile și

să obțină o a doua diplomă emisă de o universitate prestigioasă din Statele Unite ale Americii.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!