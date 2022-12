Ministerul Educației dă înapoi cu Statutul elevului. DOCUMENT

Un proiect de ordin al ministrului Educației privind modificarea Statutului elevului, ce prevedea, printre altele, mustrarea copiilor în fața clasei, mutarea elevilor cu probleme și reintroducerea obligativității purtării uniformei, a dat naștere unui scandal în spațiul public. Ministerul Educației (ME) a decis să retragă momentan proiectul.

Proiectul de ordin privind modificarea Statutului elevului a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social (CDS) din ME.

Sorin Ion, secretar de stat pe învățământ preuniversitar din ME a declarat, pentru “România liberă”, că multe dintre prevederile proiectului menționat mai sus nu se vor regăsi în ordinul de ministru.

“Ceea ce a ieșit în spațiul public e un document de lucru. Nu e un document oficial. Pentru că într-un document de lucru se inserează toate propunerile care ne vin de la partenerii de dialog: sindicate, profesori, părinți și așa mai departe. Noi le inserăm acolo, urmând ca, în ședința Comisiei de Dialog Social să se dea la o parte ce nu este în regulă și să păstrăm ce este bun pentru sistem. Prin urmare, nu are nicio relevanță că acolo există niște prevederi cu care nici măcar noi, ca minister, nu suntem de acord. Dar asta se reglează atunci când un proiect se transformă în ordin și pentru asta avem comisie de dialog social. Ca să fac o concluzie: nu intenționăm să schimbăm ceea ce am reglementat deja de câțiva ani de zile, că mustrarea în public nu este eficientă și că nu este conformă cu politicile Ministerului Educației. După părerea mea, s-a făcut mai mult zgomot decât era cazul”, ne-a explicat Sorin Ion.

Proiect cu autor necunoscut

Oficialul ME spune că nu este de acord nici cu mutarea elevilor care au probleme.

“Mutarea la o clasă paralelă este o sancțiune ce există și în acest moment în Statutul elevului. O opinie personală: să muți un elev cu probleme de la o școală la alta, nu faci decât să muți problema. Nu s-o rezolvi. De asta am și amânat ședința Comisiei de Dialog Social, pentru că au fost destul de multe probleme și preferăm să le analizăm cu maximă responsabilitate. Plus că, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social se pot aduce îmbunătățiri textului”, ne-a declarat secretarul de stat.

Întrebat de la cine au venit propunerile controversate de modificare a Statutului elevului, Sorin Ion ne-a spus: “Nu am la îndemână această informație. E mai puțin relevant. Din punctul meu de vedere, proiectul nu va rămâne în această formă. Până la urmă, Ministerul Educației este inițiatorul ordinului și cel care decide, în cele din urmă, ce rămâne și ce nu rămâne dintr-un proiect”.

Întrebat dacă proiectul îi aparține sau dacă este lucrat de secretarul de stat pe învățământ preuniversitar din ME Florian Lixandru și dacă ministrul Ligia Deca a avut cunoștință de propunerile cuprinse în document, Sorin Ion ne-a declarat: “Nu există proiect al meu sau proiect al domnului Lixandru. Proiectul și-l asumă ministerul Educației în integralitate. Nu se pune problema aici să lucrăm unul fără să știe de celălalt. La actele normative sunt grupuri de lucru la nivelul direcțiilor generale din minister. Nu eu sau domnul Lixandru. Este nerelevant”.

